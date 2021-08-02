На "Кримську платформу" зберуться 30 країн: у МЗС розкрили деталі саміту Еміне Джапарова розповіла, який документ планують ухвалити за підсумками саміту

16:20, Сьогодні

У саміті "Кримської платформи", запланованому на 23 серпня, погодилися взяти участь 30 країн на рівні президентів, голів уряду і міністрів.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Фінальна спільна декларація, яка буде прийнята за підсумками Кримського саміту, вже на фінальній стадії, оскільки в нас залишилось три тижні рівно. Через 21 день, у понеділок, 23 серпня, відбудеться Кримський саміт. На сьогодні беруть участь вже 30 країн, сьогодні ще один президент повідомив про свою участь. 30 країн повідомили про те, що вони приєднаються до "Кримської платформи" як до майданчика і приїдуть на саміт на різних рівнях - чи то президента, чи то прем'єр-міністра, чи то голови парламенту, чи то представників уряду", - розповіла Джапарова.

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Заступниця міністра повідомила, що фінальний документ зафіксує формат "Кримської платформи" як діалогового майданчика, а також засудить злочини Російської Федерації, "які щодня тривають".

"Це фактично спільна декларація, майданчик, де країни консолідуються з Україною навколо стратегічного бачення, для нас є кінцева мета – деокупація. І друге, країни консолідуються навколо того, як це має відбуватися, за якими напрямами", - пояснила вона.

Джапарова додала, що 2 серпня, зокрема, погодив свою участь у саміті президент Словенії Борут Пахор. За її словами, "таких країн багато і буде ще більше".

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Нагадаємо, про Кримську платформу оголосив президент України Володимир Зеленський у вересні 2020 року під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН. Мета Кримської платформи - обговорення шляхів деокупації Криму.

Планується, що вона функціонуватиме на чотирьох рівнях: за участю глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн. Перший саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня, напередодні 30-ї річниці незалежності України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24" пообіцяв оприлюднити детальний список учасників "Кримської платформи".

"Коли ми говоримо про Кримську платформу, то ключове значення має кількість і географія країн, які беруть у ній участь. Тому що незалежно від персони, яка бере участь, головне, що держава демонструє своє ставлення і бере на себе певні зобов'язання. Ми трохи пізніше відкриємо детальний список, хто представляє яку країну. Зараз можу сказати, що від Великої Британії буде міністр оборони, що само собою є символічним і чітко вказує на проблему безпеки, створену російською окупацією Криму", — сказав він.