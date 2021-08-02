Спосіб тиску - в ТКГ пояснили, чому Росія наполягає на зустрічі в Мінську Тетяна Іванова розповіла, що може статися з українською делегацією у ТКГ в Білорусі

16:40, Сьогодні

Росія просуває питання очної зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу в Мінську. Подробиці розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" членкиня гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Тетяна Іванова.

"Вони почали просувати це питання, і моя особиста думка, що не просто так. Процес ніяк не просувається з точки зору Росії, нав'язування нам якихось своїх бачень, як потрібно врегулювати процес. А точніше, не врегулювати, а віддати непідконтрольні території України на умовах Росії. Їм потрібно знайти якийсь тиск на українську делегацію в ТКГ", — сказала вона.

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Іванова пояснила, що може стати інструментом тиску Росії на Україну.

"Що може бути таким тиском? Наприклад, якщо ми будемо проводити зустріч у Мінську, то там потрібно забезпечити безпеку української делегації. Гарантувати таку безпеку після подій у Мінську ніхто не може. Там активно працюють не тільки білоруські, а й російські спецслужби. А на деяких членів української делегації порушені кримінальні справи, за якими вони переслідуються. І хто їм там гарантуватиме безпеку, хто гарантує, що вони не будуть затримані? Хто гарантує, що на тих членів, на яких ще немає справ, вони не з'являться завтра? А це, звичайно, буде тиск на українську делегацію", — сказала вона.

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Нагадаємо, після виборів у Білорусі в серпні 2020 року, які супроводжувалися масовими протестами, Україна не визнала Олександра Лукашенка офіційно обраним президентом. Після цього представники української влади заговорили про перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська.

Зокрема, нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що перенесення переговорів - "це не те питання, яке можна вирішити в односторонньому порядку". За його словами, свою згоду повинні дати Росія й ОБСЄ.