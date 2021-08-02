Справа Чауса: що говорять про повернення скандального екссудді політики та експерти Експерти прокоментували нові повороти у справі проти судді Миколи Чауса

18:57, Сьогодні

Справа екссудді Миколи Чауса сколихнула ЗМІ та соціальні мережі. Чауса після гучного викрадення в Молдові через декілька місяців було знайдено в селі на Вінниччині. Його затримала СБУ, однак спецпризначенці НАБУ намагалися забрати екссуддю. У Службі безпеки заявили, що Чаус сам вибрав залишатися в СБУ.

Політичний експерт Борис Тизенгаузен назвав те, що відбувається, "дивною історією". Він не виключив, що Чаус може знову пропасти.

"Ми пам'ятаємо, що Чаус носій вкрай важливої ​​інформації, не дарма його свого часу вивозили з України із залученням спецслужб. Якби його тримали — не думаю, що він так спокійно в одних шортах кудись пішов би гуляти та зайшов до сільради", — заявив він.

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі заявив, що СБУ порушила процесуальні норми, затримуючи Чауса. Також він зазначив, що перебування екссудді невідомо де кілька місяців викликає багато запитань.

"Багато країн викрадають злочинців, а ця людина злочинець, його треба було звідти вивезти й здати НАБУ. Оскільки СБУ — це збіговисько не надто професійних корупціонерів, вони порушили всі процесуальні норми, думаючи, що живуть в іншій епосі. В результаті вони й самі заплуталися", — сказав політик.

Експерт з правоохоронної та судової системи Іван Ступак нагадав, що Чаус — не просто суддя-хабарник, він багато знає про замовні справи, в яких рішення диктувалися зверху.

"Неспроста його вперше вивезли з території України в Молдову, він переховувався. І зараз, швидше за все, була розіграна така карта, коли його повернули в Україну з метою використання в політичних іграх для отримання політичного результату. У гру включилася політика, яка перемагає здоровий глузд і Кримінальний процесуальний кодекс", — заявив експерт.

Доктор філософії в галузі права Володимир Мартиненко не виключив повторного зникнення Чауса, бо правоохоронні органи конфліктують між собою через його справу.

"У нас на сьогодні є конфлікт між правоохоронними структурами. Це перш за все підриває довіру міжнародних партнерів до нашої держави. Я вже мовчу про підрив довіри з боку українських громадян до правоохоронної системи... Я не виключаю, що може бути знову зникнення Чауса, і взагалі якийсь інший процес", — сказав він.

Експерший заступник генпрокурора Микола Голомша розповів, чому екссуддю переховували та нікого до нього не пропускали — навіть адвоката.

"Якщо людині загрожує небезпека — а вона є, є зацікавлені люди, які б хотіли заткнути рот Чаусу, — то застосовуються заходи. Цей порядок дозволяє застосовувати цілий комплекс дій, і до цього має доступ тільки прокурор", — зазначив він.

Ексголова КСУ Іван Домбровський назвав ситуацію "грою без правил".

"Навіть малі діти, коли граються, дотримуються певних правил. А тут органи влади вступили в невідому гру. Чаус сьогодні приватна особа, він може розповідати що хоче. Але органи влади не мають права довести ситуацію до абсурду. Хто може втрутитись у ситуацію в правовому полі — це Генпрокуратура", — сказав він.

Адвокат Ростислав Кравець отримав доступ до підзахисного 1 серпня. Він розповів, що стан здоров'я екссудді не дуже добрий.

"З огляду на той час, який він перебував у неволі, очевидно, він незаконно був позбавлений волі, думаю, що йому необхідна психологічна допомога. Що стосується медичної допомоги, вона йому потрібна, і належним чином лікарі її надають", — сказав він.

Також адвокат розповів, що насамперед планується робити у справі Чауса і в якому статусі він зараз перебуває.

"Зараз ми будемо готувати клопотання до Офісу генерального прокурора щодо зміни підслідності справи. В принципі воно вже готове, зараз його колеги допрацьовують, і я розміщу його у відкритому доступі, щоб не було ніяких зловживань. Що стосується статусу: в НАБУ, де розслідується справа про хабар, він підозрюваний, а в СБУ, де розслідується справа про його викрадення, він фактично потерпілий. Зараз він не є затриманим", — пояснив Кравець.

Тим часом в Офісі генерального прокурора повідомили, що не приймали рішень щодо зміни підслідності кримінальних проваджень у справі екссудді Миколи Чауса, оскільки відповідних клопотань до Офісу генпрокурора поки не надходило, передає РБК-Україна.

Служба безпеки України була поінформована і підготовлена ​​до нібито раптової появи викраденого екссудді Миколи Чауса, йдеться в матеріалі "Української правди". У статті йдеться про те, що для Чауса був готовий спецтранспорт, зокрема, його доставили до Києва вертольотом. Також у статті стверджується, що Чауса вивезли з Молдови та утримували на військових базах, щоб зібрати компромат на колишнього головного розвідника Василя Бурбу та п'ятого президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, у 2016 році детективи НАБУ викрили суддю Миколу Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Його справа привернула увагу ЗМІ тим, що Чаус заховав отримані гроші у скляну банку і закопав її.

Верховна Рада дала згоду на притягнення судді до кримінальної відповідальності, однак Чаус встиг втекти за кордон. Екссуддю оголосили в розшук, згодом його було затримано у Молдові за екстрадиційним запитом України.

У квітні 2021 року влада Молдови заявила про викрадення Миколи Чауса, якого готували до екстрадиції в Україну. 30 липня Чауса виявили в селі Мазурівка у Вінницькій області, звідки його забрали в СБУ.