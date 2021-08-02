Гетманцев не виключив відставок у Кабміні: до кожного міністра є якісь питання Нардеп також розповів, чи можлива відставка всього уряду

20:36, Вчора

У Кабінеті міністрів України можливі певні кадрові ротації, але передумови для відставки всього уряду на сьогодні відсутні.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев. На запитання, чи можливі відставки в Кабміні, "слуга народу" відповів:

"По-перше, я не бачу жодних підстав для відставки уряду в цілому. Можливо, якісь ротації й будуть. Але для того щоб вони були, ми повинні переконатися в тому, що немає іншого рішення щодо виправлення тих чи інших помилок у діяльності міністрів. Дійсно, у нас є питання щодо діяльності того чи іншого міністра, до кожного міністра є якісь питання. Але ми намагаємось виправляти (недоліки – ред.) в ході роботи над помилками й коригувати їхню діяльність безпосередньо під час цієї роботи".

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Як підкреслив Гетманцев, будь-які розмови про відставки за місяць до того, як Рада почне свою роботу, "є певною маніпуляцією, аби щось робити, люди обговорюють ці питання".

Раніше нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що в Кабміні восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу декількох міністрів.

"Розмови йдуть не тільки про зміну міністра оборони. Наприклад, розмови йдуть про міністра юстиції або культури. Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть. А якими будуть - це вирішувати президенту і прем'єру", - пояснила "слуга народу".

Раніше Верещук заявила, що готова очолити Міністерство оборони, якщо їй запропонують.

13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, що породило чутки про нові звільнення в уряді.