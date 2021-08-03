Комаровський спрогнозував спалах коронавірусу "Дельта" в Україні: озвучені терміни Лікар обурений тим, що в Україні згортають фінансування інфекційних лікарень

19:50, Сьогодні

В Україні до Дня Незалежності можливий спалах захворюваності на новий штам коронавірусу "Дельта".

Таку думку висловив в ефірі програми "Перші" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"У нас невідкладні заходи - це варіант коронавірусу "Дельта". Чому досі не зібрали РНБО? Це погано скінчиться. У нас тільки одне запитання: чому в Москві "Дельта" є, а в Києві немає? Тому що ще час не настав. А зараз Туреччина відкрита і для росіян, і для нас. Вони там обміняються, приїдуть - буде вам "Дельта". Я так думав, що до жовтня, але, найімовірніше, в серпні вже буде, якраз до Дня Незалежності вам буде подаруночок", - заявив лікар.

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Як зазначив Комаровський, коронавірус - "така фігня, що ніяких прогнозів щодо нього давати практично неможливо".

"Досвід показує наступне: прогнозувати не можна, а краще готуватися до гіршого. Але... в нас зараз ситуація легша, і припиняють фінансування інфекційних лікарень. У мене вже просто бракує слів. Неймовірно. Не всіх, деяких, типу, вони зробили свою справу, вже всіх нарятували, йдіть тепер до ср***и", - сказав він.

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Раніше начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", що Київ готується до "найгіршого сценарію" нової хвилі коронавірусу COVID-19.

За його словами, в Києві очікується збільшення захворюваності саме в організованих колективах – школах, ВНЗ – тому акцент на щепленні педагогічного складу сьогодні номер один.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що медична інфраструктура України готова до можливої ​​нової хвилі коронавірусу восени, але кількості вакцини поки недостатньо.

Нагадаємо, штам "Дельта" був уперше зареєстрований в Індії у жовтні 2020 року. Навесні ВООЗ запропонувала називати штами коронавірусу буквами грецького алфавіту, а не країнами, де їх виявили. Штам "Дельта" сильніший і заразніший, зафіксований високий відсоток госпіталізації. В Україні він був уперше виявлений в кінці червня. 22 липня стало відомо, що у Києві зафіксовано шість випадків зараження "Дельтою".