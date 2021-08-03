Комаровський спрогнозував спалах коронавірусу "Дельта" в Україні: озвучені терміни
Лікар обурений тим, що в Україні згортають фінансування інфекційних лікарень
В Україні до Дня Незалежності можливий спалах захворюваності на новий штам коронавірусу "Дельта".
Таку думку висловив в ефірі програми "Перші" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.
"У нас невідкладні заходи - це варіант коронавірусу "Дельта". Чому досі не зібрали РНБО? Це погано скінчиться. У нас тільки одне запитання: чому в Москві "Дельта" є, а в Києві немає? Тому що ще час не настав. А зараз Туреччина відкрита і для росіян, і для нас. Вони там обміняються, приїдуть - буде вам "Дельта". Я так думав, що до жовтня, але, найімовірніше, в серпні вже буде, якраз до Дня Незалежності вам буде подаруночок", - заявив лікар.
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Як зазначив Комаровський, коронавірус - "така фігня, що ніяких прогнозів щодо нього давати практично неможливо".
"Досвід показує наступне: прогнозувати не можна, а краще готуватися до гіршого. Але... в нас зараз ситуація легша, і припиняють фінансування інфекційних лікарень. У мене вже просто бракує слів. Неймовірно. Не всіх, деяких, типу, вони зробили свою справу, вже всіх нарятували, йдіть тепер до ср***и", - сказав він.
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Раніше начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", що Київ готується до "найгіршого сценарію" нової хвилі коронавірусу COVID-19.
За його словами, в Києві очікується збільшення захворюваності саме в організованих колективах – школах, ВНЗ – тому акцент на щепленні педагогічного складу сьогодні номер один.
Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що медична інфраструктура України готова до можливої нової хвилі коронавірусу восени, але кількості вакцини поки недостатньо.
Нагадаємо, штам "Дельта" був уперше зареєстрований в Індії у жовтні 2020 року. Навесні ВООЗ запропонувала називати штами коронавірусу буквами грецького алфавіту, а не країнами, де їх виявили. Штам "Дельта" сильніший і заразніший, зафіксований високий відсоток госпіталізації. В Україні він був уперше виявлений в кінці червня. 22 липня стало відомо, що у Києві зафіксовано шість випадків зараження "Дельтою".