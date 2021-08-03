Ексглава СБУ про відмову України від ядерної зброї: рішення було помилковим Лише ядерна зброя може захистити кордони України, вважає Ігор Смешко

20:43, Вчора

Відмова України від ядерного статусу була помилкою, вона може ставити питання про вихід з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, якщо Захід не здатен гарантувати її безпеку.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" ексглава Служби безпеки України Ігор Смешко.

"Програмне забезпечення націлення стратегічної ядерної зброї робив харківський "Хартрон". Оптичні прилади, які використовуються в стратегічних комплексах націлення – це наш "Арсенал". Ядерний боєзаряд – це порошковий метал. Кажуть: головка почала б дихати – був би другий Чорнобиль. Головка не дихає, цей метал випромінює те, що є шкідливим для здоров'я, але цирконієва укупорка, оболонка 20-25 років забезпечує захист. Ми – одна з найбагатших країн у світі по цирконію. Тобто всі ці технології були, ми де-факто були ядерною державою. У нас були два гарні ядерні центри – Київ та Харків. При політичній волі ми все це могли зробити. Ядерну зброю вивезли до травня 1992 року", - зазначив Смешко.

Читайте також: Ексрадник Путіна про "ядерний шантаж" Арахамії: це інструмент Кремля

За його словами, експертно-наукова рада "виступала за те, що тактичну ядерну зброю ми повинні залишити в Україні".

"Тиск (щоб підписати Будапештський меморандум – ред.), який чинився і на першого, і на другого президента з боку США і Росії, я був свідок, він був шалений. Рішення було помилкове. Ми зараз маємо вимагати від ядерних країн – або ми розвиваємо меморандум далі щодо гарантій безпеки та суверенітету нашої держави, або ми можемо почати внутрішні консультації в Україні щодо виходу із договору про нерозповсюдження ядерної зброї, й розглядати можливість у перспективі стати ядерною державою. Тому що лише ядерна зброя де-факто і де-юре захищає кордони країни", - заявив ексглава СБУ.

Читайте також: "Ми не могли не віддати": Кравчук пояснив, як Україна втратила ядерну зброю

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна за умови збереження ядерного потенціалу могла б "шантажувати весь світ".

"У Кравчука, мені здається, фатальна помилка - позбутися ядерної зброї після підписання меморандуму (Будапештського - ред.), який нічого не значить. У принципі ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами всі розмовляли б інакше, домовлялися б по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім інакше", - заявив нардеп.

Слова Давида Арахамії в ефірі каналу "Україна 24" викликали бурхливу реакцію в соцмережах. Зокрема, відомий український журналіст Сергій Руденко написав, що Арахамії "треба зашити рота".

5 грудня 1994 року Україна, США, Росія і Велика Британія підписали Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський меморандум). Таким чином, Україна набула статусу без’ядерної держави. У зв'язку з агресією Росії на Донбасі та анексією Криму Будапештський меморандум розкритикували деякі українські політики.