Був великим українцем: Зеленський, політики і журналісти відреагували на смерть Марчука Президент зазначив, що досвід Марчука буде служити орієнтиром для майбутніх поколінь державних діячів

10:58, Сьогодні

5 серпня помер колишній прем'єр-міністр України, екс-глава Служби безпеки України і Міністерства оборони Євген Марчук. Йому було 80 років. Згідно з повідомленням СБУ, причина смерті - загострення коронавірусної хвороби.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Марчук захищав інтереси України в конфліктах з Росією.

"Пішов з життя генерал Євген Марчук. Він був Прем’єр-міністром України, міністром оборони та головою СБУ. Усе своє життя Євген Кирилович присвятив захисту національних інтересів України. Зокрема, він брав участь у врегулюванні конфлікту з росіянами щодо острова Тузла. Цей кейс точно є прикладом вкрай ефективної та дієвої реакції відповідальних політиків на безпідставні, але агресивні територіальні зазіхання з боку сусідів. А в останні роки Євген Марчук захищав Україну в Тристоронній контактній групі. Завдяки зокрема і його зусиллям був встановлений режим тиші на Донбасі, який зберігається дотепер. Впевнений, що величезний досвід Євгена Кириловича слугуватиме дороговказом для майбутніх поколінь державних діячів, які ставлять інтереси Української держави понад усе. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять", - написав Зеленський на своїй сторінці в Facebook.

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"Помер Євген Кирилович Марчук. Перший голова СБУ, четвертий прем’єр-міністр України, колишній міністр оборони, колишній секретар РНБО… Людина, яка уособлювала цілу епоху в українській політиці... Щирі співчуття Івшиної Ларисі (дружина Євгена Марчука - ред.), всім рідним і близьким. Вічна пам'ять", - написала в Facebook лідер партії "Батьківщина", депутат Юлія Тимошенко.

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав Марчука "яскравим і сильним чоловіком".

"Гірка звістка про те, що Євген Марчук вже не з нами. Яскрава, сильна людина. Світла пам’ять Євгену Кириловичу. Щирі співчуття Ларисі Олексіївні і всім рідним і близьким", - написав Гройсман в Facebook.

На смерть Євгена Марчука також відреагував ряд політиків, журналістів і депутатів.

Євген Марчук народився в 1941 році в Одеській області. У 1963 році закінчив філологічний факультет Кіровоградського педагогічного інституту, працював в КДБ УРСР. Указом президента в 1994 йому біло присвоєно звання генерала армії. У різний час обіймав ряд важливих державних посад: державний міністр з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій УРСР; перший глава Служби безпеки України; віце-прем'єр-міністр і перший віце-прем'єр; депутат Верховної Ради; секретар РНБО. З травня 2015 представляв Україну в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи, з 2018 указом президента був уповноважений представляти Україну в ТКГ замість Леоніда Кучми.