Почали штовхати, бити: Качура розповів, як його облили водою в Конотопі Олександр Качура розповів подробиці скандалу в конотопській міськраді

15:34, Сьогодні

Народного депутата з фракції "Слуга народу" облили брудною водою в Конотопі на сесії міськради. Подробиці розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" сам Олександр Качура.

"Я сьогодні перебуваю з робочим візитом в Сумській області, в місті Конотоп, де я народився. Ми відвідаємо лікарні, спілкуємося також з керівництвом області про будівництво доріг, інфраструктури. Люди приходять і практично кожен говорить, що в незадовільному стані знаходяться дороги, комунальні служби. Така вода в місцевому водоканалі, що її не можна не те що пити, а навіть прати не можна. Пів міста фактично вживає якусь жовту бурду, не можна її водою назвати, і місто нічого не робить. Сьогодні на сесії міськради я був присутній з ранку, відповідно до закону, я маю право виступати", — заявив нардеп.

Читайте також: Цьому не місце в Раді — "слуга народу" висловився про гучний скандал

За його словами, він взяв слово, закликав до конструктиву і до того, щоб спільно вирішувати питання, але на нього напав мер міста Артем Семеніхін.

"Привіз як приклад пляшку води, яку мені передали люди, поставив її на стіл близько президії, попросив, щоб керівництво міста дало розпорядження провести дослідження цієї води. Після цього мер міста з незрозумілих аргументів почав цю воду хапати та поливати мене, потім втрутилися охоронці пана Семеніхіна, я не знаю, звідки у нього стільки охорони, ціла армія, почали мене штовхати, бити. Зараз, наскільки мені відомо, за цим фактом поліція внесла відповідний запис до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо перешкоджання діяльності народного депутата і хуліганства", — додав Качура.

Сам Семеніхін також висловився в прямому ефірі про конфлікт. Він звинуватив нардепа в спробах тиску на нього.

"Я так зрозумів, що це освячена вода, тому що це конотопська вода, як сказав пан Качура. І так сталося, тому що пан Качура вже неодноразово намагається погрожувати мені, він мені загрожує і шантажує мене, у мене є скріншоти листування. Він здійснює на мене тиск, вимагає від мене виконання незаконних дій, я про це можу розповісти окремо. Також я зберіг скріншоти нашого спілкування у вотсапі, де він відкрито мене шантажує. Одна з його цілей — щоб я подав на сесії кандидатуру ту, яку він хоче, на посаду секретаря міськради. Ну ще деякі незаконні речі. він сьогодні приїхав спеціально для того, щоб зірвати сесійне засідання, але йому це не вдалося. він мене спровокував. Хоч ми з ним вчилися в одній школі, і він однокласник мого колишнього заступника, нас виховували одні вчителі, я його запитав, за скільки він підтримує "русскій мір"?" — сказав він.

Читайте також: "Йому місце в театрі російської армії": Гончаренко і Шуфрич влаштували перепалку в ефірі

Олександр Качура заперечив опонентові.

"Те, що озвучує пан Семеніхін, абсолютний абсурд, нехай покаже скріни. Я вимагав від нього тільки одного — щоб у місті він виконував свою функцію. І мені не соромно за мою роботу. З приводу секретаря — це протизаконно, що фракція пропонує, тому що в місті досі немає секретаря? Призначте хоч когось, це взагалі ніяк не стосується інциденту. А пан Семеніхін, якщо він розповідає про якийсь "русскій мір" і маячню цю... існує коаліція в Конотопській міськраді, ОПЗЖ + "Свобода", це більшість, і пан Семеніхін як великий патріот співпрацює з цією фракцією. Має право відповідно до закону. У мене тільки питання: як можна довести до такого стану місто і маніпулювати? Думаю, пан Семеніхін навряд чи п'є воду з-під крана, інакше б відразу порозумнішав", — заявив депутат.

Читайте також: "Ти мені рот не закривай": Камельчук та Іллєнко посварилися на шоу

На це мер Конотопа продемонстрував, як п'є воду, на яку скаржився Качура.

"...Ось я беру воду з-під крана і п'ю (п'є з чашки воду, набрану з-під крана - ред.). Вода супер, вода чиста, можливо, десь був прорив. Не треба нести цю маячню і провокацію", — сказав він.

Нагадаємо, Олександр Качура — народний депутат України IX скликання від партії "Слуга народу". Він народився в 1990 році в Конотопі.

Раніше ЗМІ повідомили, що міський голова Конотопа Артем Семеніхін облив водою народного депутата від "Слуги народу" Олександра Качура зі словами: "Пропоную вам трошки витверезитися нашої конотопською водою і прийти до тями". Як пише DSnews, в цей момент в залі зааплодували. Після чоловіки почали штовхати один одного. Однак до них швидко підбігли охоронці та розняли.