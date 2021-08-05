Не політичні зміни — "слуга народу" пояснила перестановки в Кабміні Олена Мошенець розповіла, що думає про призначення нових заступників міністрів

16:55, Сьогодні

Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, також були призначені заступники міністра інфраструктури — Мустафа Найєм і Василь Шкурак, а заступником міністра оборони стала Ганна Маляр. Про що говорять зміни в уряді, розповіла в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка зі "Слуги народу" Олена Мошенець.

"Я ставлюсь до цього дуже позитивно. Я вважаю, що якщо почитати біографії нових представників влади, вони дуже позитивні та професійні люди, я дуже сподіваюсь, що вони покажуть відповідні результати. В цілому я не можу сказати, що зміни в українському уряді відбуваються часто на рівні заступників міністрів, і я б не сприймала це як якісь тектонічні зрушення. Це тактична зміна працівників, які відповідають за певні завдання, це не політичні завдання, а конкретні завдання щодо конкретних напрямків", — сказала вона.

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Мошенець окремо прокоментувала призначення Ганни Маляр заступником міністра оборони з питань інформаційної політики.

"Ганну Маляр я знаю особисто, дуже поважаю її як фахівця і впевнена, що ця посада відповідає її компетенціям, й що вона зможе реалізувати свої навички та досвід. Я вважаю, неважливо, скільки разів були зміни, важливо, який результат ми отримаємо і чи досягаємо цілей. Результат важливіший за процес. Хочу сказати, що на інформаційну війну Росія витрачає мільярди доларів - близько 4 млрд, з яких один йде на Україну. Уявіть собі, ці фінансові ресурси настільки сильні, що покривають не тільки Україну. І ми тут повинні боротися всіма можливими методами, і сфера інформаційної політики - це сфера компетенції Міністерства оборони", — сказала вона.

Раніше нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що в Кабміні восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу декількох міністрів.

"Розмови йдуть не тільки про зміну міністра оборони. Наприклад, розмови йдуть про міністра юстиції або культури. Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть. А якими будуть - це вирішувати президенту і прем'єру", — пояснила нардепка.

13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, після чого пішли активні чутки про нові звільнення в уряді.