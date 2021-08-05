Зненацька не застануть — Арестович про можливе загострення війни з Росією Олексій Арестович відповів на похмурий прогноз ексзаступника секретаря РНБО

18:50, Сьогодні

Росія цієї осені посилить військову і політичну агресію проти України, заявив перший заступник командувача силами спецпризначення, ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос. Цю заяву прокоментував радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"І президент, і Міністерство оборони, і командування Збройних сил, і МЗС прекрасно розуміють, що відбувається, сценарії військового загострення були опрацьовані ще у квітні. Було проведено відповідну підготовку збройних сил та інших силових структур. Зараз новий головнокомандувач величезну увагу приділяє цьому питанню", — сказав він.

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Арестович зазначив, що одночасно зі спільними російсько-білоруськими військовими навчаннями "Захід 2021" в Україні пройдуть свої навчання.

"Наша фактична відповідь на військові навчання "Захід 2021" — це наші навчання, які називаються "Об'єднані зусилля 2021", активна фаза яких припадає на активну фазу російських навчань. Тобто зненацька нас не застануть. Заплановані вони були ще в березні цього року", — сказав він.

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Нагадаємо, спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" мають відбутися на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня. До Білорусі вже прибули ешелони з російськими військовослужбовцями й технікою.

Генерал Сергій Кривонос напередодні спрогнозував загострення конфлікту з Росією у вересні. "І найголовніше, в черговий раз це для нас буде несподіванкою. І знову ми будемо говорити "що робити?", "допоможіть", "прийміть у НАТО", і будемо тільки говорити, а робити нічого не будемо, як це було навесні", — заявив він.

Раніше військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чи має Україна привід для побоювань.