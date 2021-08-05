Не треба покладатися на Байдена як на "дядю Джо" — Клімкін про візит Зеленського до США Ексглава МЗС розповів, за якої умови США допоможуть Україні

19:33, Сьогодні

Україні не варто сподіватися, що США вирішить її проблеми. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи майбутню зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена.

"Я проти очікувань, особливо порожніх. Я не кажу конкретно про цю зустріч, але інфантильність ніколи не працює. Якщо ми будемо покладатися на Байдена як на "дядю Джо" і говорити, що він все вирішить за нас — Донбас, "Північний потік" і багато інших питань, це насправді не працює. Допомагають тільки тим, хто допомагає собі. Тому Володимир Зеленський повинен приїхати до Вашингтона з чітким баченням того, що ми можемо зробити, і що можна зробити разом зі Сполученими Штатами", — сказав він.

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Клімкін відповів, що Україна може зробити щодо російського газопроводу "Північний потік 2", який будується в обхід України.

"Єдина 100% можливість — це переконати Байдена і Меркель створити новий формальний або напівформальний формат за участю нас, США, Німеччини та Євросоюзу для обговорення всіх питань, пов'язаних з реорганізацією газогонів, обсягів, умов, з використанням європейського законодавства, а також інших питань, включаючи технічну сертифікацію. Зараз повністю в руках Байдена затримати цю сертифікацію на місяці. А також визначити разом з новим німецьким урядом, як буде функціонувати "Північний потік 2". Але важливо домовлятися про це не після того, як Меркель домовиться з Байденом, а щоб з самого початку ми як країна були за столом (переговорів - ред.)", — сказав він.

Нагадаємо, Байден і Зеленський спілкувалися по телефону 7 червня, Байден запросив Зеленського приїхати до Вашингтона. Згодом у Білому домі повідомили, що Зеленський повинен зустрітися з Байденом 30 серпня.

Росія будує газопровід "Північний потік-2" в обхід України, що може викликати падіння транзиту газу через українську ГТС. США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей"