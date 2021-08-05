Потрібний час: Віктор Ляшко відповів доктору Комаровському щодо боротьби з "Дельтою" Міністр охорони здоров'я розповів про рішення щодо модернізації медичної системи

21:22, Сьогодні

Доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав, що ситуацією зі штамом "Дельта" має опікуватися РНБО. На це відповів голова МОЗ Віктор Ляшко у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Двічі це обговорювалося. Я як голова МОЗ минулої п’ятниці й на позаминулому засіданні РНБО доповідав. І минулої п’ятниці було прийнято відповідне рішення. Очікуємо на введення його в дію указом президента, де прописані певні кроки, як повинна модернізуватися система охорони здоров’я, зокрема і для того, щоб реагувати на виклики – біологічні, токсикологічні, хімічні, радіологічні", — сказав він.

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За словами Ляшка, на всі ці дії потрібно чимало часу.

"Ми розуміємо, що побудувати нові лікарні скрізь не можна. Потрібен досить тривалий час. Тому є чіткі плани, що треба зробити щодо нормативно-правових документів, щодо матеріально-технічного оснащення, щоб наші лікарні були спроможні виявляти, госпіталізувати та лікувати хворих, зокрема і на COVID-19", — сказав він.

Нагадаємо, лікар Євген Комаровський раніше заявив, що в Україні до Дня Незалежності можливий спалах захворюваності на новий штам коронавірусу "Дельта". "Чому досі не зібрали РНБО? Це погано скінчиться", — заявив він.

Раніше Віктор Ляшко розповів, що в Україні спостерігається поступове зростання захворюваності на коронавірус, але спалах можливий будь-якої миті.

"Сьогодні ми маємо штам "Дельта" — він значно інтенсивніше вражає людей, передається від людини до людини. Користуючись нагодою, запрошую всіх до пунктів щеплень, центрів вакцинації зробити щеплення та унеможливити колапс системи охорони здоров’я", — заявив він.