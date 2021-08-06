Гончаренко відповів Шойгу про Крим: "В Одесі ти ледве-ледве поц" Олексій Гончаренко прокоментував заяву російського міністра щодо Криму

12:11, Сьогодні

Народний депутат Олексій Гончаренко відповів міністру оборони РФ Сергію Шойгу, який заявив, що Крим назавжди залишиться російським. Шойгу прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Крим буде українським.

"Знаєте, є старий одеський анекдот, коли приїжджий запитує на Соборці про фонтан, що не працює: а тут бив фонтан? На що одесит йому відповідає: чому бив? Він бив, є і буде". Так і з Кримом. Керівники України приходять і йдуть. А Крим завжди був, є і буде російським", — заявив російський міністр.

На це Олексій Гончаренко відповів у своєму Telegram-каналі.

"Я як одесит, відповім Шойгу — це в Москві ти міністр оборони, в Одесі — ледве-ледве поц.

P.S. Повернемо Крим, а тебе, якщо вже так хочеш, посадимо в одеську в'язницю. Там вивчиш нові анекдоти", — заявив він.

Раніше в інтерв'ю телеканалу "Дом" Володимир Зеленський, зокрема, закликав жителів ОРДЛО, які вважають себе росіянами й що їхнє місце в Росії, "шукати собі місце в Росії". Думати так і продовжувати жити на території України президент назвав "великою помилкою". Також він заявив, що Крим звільниться від окупації, і всі його жителі повернуться в Україну - це тільки питання часу.

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова у відповідь звинуватила Зеленського в спробі "позбутися своїх виборців як непотрібних свідків невиконаної ним обіцянки про мир". Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.