"Час тихої дипломатії": озвучено подробиці підготовки візиту Зеленського до США Очікується, що переговори Зеленського і Байдена будуть продуктивними

15:44, Сьогодні

Підготовка переговорів президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена, запланованих на 30 серпня, виходить на фінішну пряму. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели низку зустрічей з американськими високопосадовцями, де узгодили деталі візиту Зеленського до США.

Як повідомляє кореспондент телеканалу "Україна 24" у Вашингтоні, ключовими були зустрічі Кулеби та Єрмака з радником Байдена з національної безпеки Джейкобом Саліваном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Як зазначають українські високопосадовці, візит Зеленського має вивести відносини України та США на новий рівень.

"Сполучені Штати й Вашингтон чекають на приїзд нашого президента. Всі налаштовані на те, щоб це був дуже продуктивний і дуже фундаментальний візит і зустріч з президентом Байденом. Ми почули про те, що безпека і захист України та підтримка нашого суверенітету і територіальної цілісності є пріоритетом зовнішньої політики США", - зазначив Єрмак.

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На зустрічі з американськими конгресменами й сенаторами не оминули тему будівництва "Північного потоку-2". Українські посадовці повідомили, що отримали цілковиту підтримку, й підкреслили, що Україна розглядає запуск газопроводу не з економічної точки зору, а з питань міркувань безпеки.

"Особливо в Конгресі з великим задоволенням сенатори говорять про "Північний потік-2". Це велике питання, але зараз, у найближчі три тижні, це буде час тихої дипломатії. Буде величезна кількість контактів, обмінів документами, переговорів, телефонних розмов, щоб вийти на результат", - розповів Кулеба.

Говорили сторони й про "Кримську платформу". Американці підтримали зусилля України щодо створення міжнародного майданчика з питань деокупації півострова. Цей саміт запланований наприкінці серпня, за тиждень до зустрічі Зеленського і Байдена.

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Нагадаємо, президенти США й України Джо Байден і Володимир Зеленський поспілкувалися телефоном 7 червня. Під час розмови Байден запросив Зеленського приїхати до Вашингтона.

Згодом у Білому домі повідомили, що Зеленський повинен зустрітися з Байденом у Вашингтоні 30 серпня.

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що непублічна частина зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського відбудеться на підвищених тонах після того, як США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

"Я очікую, враховуючи градус, що як мінімум непублічна зустріч Зеленського з Байденом буде на підвищених тонах. США сьогодні багато в чому недооцінюють, а може, вдають, що недооцінюють, удар, який вони завдають таким вчинком", - наголосив Арахамія.