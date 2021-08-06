Адвокат про викрадення Чауса: замішані всі спецслужби України й не тільки Виникають питання, яким чином екссуддя зник з України, зазначив Ростислав Кравець

16:35, Сьогодні

До викрадення екссудді Миколи Чауса причетні спецслужби та правоохоронні органи України й деяких сусідніх країн.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" адвокат Чауса Ростислав Кравець.

Як підкреслив адвокат Чауса, "виникають питання, які охороняються Службою безпеки України", стосовно того, яким чином екссуддя зник з України і яким чином знову з'явився.

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Кравець також висловив переконання, що його підопічному на сьогодні взагалі жоден запобіжний захід не потрібен – "він знаходиться під цілодобовою охороною СБУ, куди ж він вже подінеться?"

"Закрите засідання і було в першу чергу пов'язано з тим, що СБУ відносно Миколи Чауса сьогодні здійснюються відповідні заходи з охорони його життя, в першу чергу у зв'язку з тим, що в цій справі з викраденням були замішані, на мій погляд, усі спецслужби та всі правоохоронні органи України, а також деякі спецслужби й правоохоронні органи сусідніх країн", - зазначив він.

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Нагадаємо, у 2016 році детективи НАБУ викрили суддю Миколу Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Його справа привернула увагу ЗМІ тим, що Чаус заховав отримані гроші у скляну банку й закопав її.

Верховна Рада дала згоду на притягнення судді до кримінальної відповідальності, однак Чаус встиг втекти за кордон. Екссуддю оголосили в розшук, згодом його було затримано в Молдові за екстрадиційним запитом України. У квітні 2021 року влада Молдови заявила про викрадення Миколи Чауса.

30 липня Чауса було виявлено у Вінницькій області. Він розповів, що був викрадений невідомими особами та підтвердив, що є екссуддею Дніпровського райсуду Києва. Чауса доправили до Києва. Адвокат екссудді повідомив, що Чаус не затриманий Службою безпеки України, а перебуває під захистом відомства.

3 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали Миколу Чауса в столичній клініці "Феофанія". Суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.