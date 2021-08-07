На Донбасі повинні самовизначитися: експерт пояснив слова Зеленського щодо ОРДЛО Президент говорив зрозумілою для жителів Донбасу мовою, зазначив Борис Тизенгаузен

08:51, Сьогодні

Президент Володимир Зеленський порадив жителям ОРДЛО, які вважають себе росіянами, самовизначитися, оскільки Україна поверне собі Донбас.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен, коментуючи слова Зеленського про те, що Донбас ніколи не буде російським.

"Президент говорив зрозумілою мовою для людей, які там (на Донбасі - ред.) живуть. Президент не сказав: мовляв, якщо ви вважаєте, що ви росіяни або близькі до Росії, то забирайтеся. Він сказав: ви повинні самовизначитися. Тому що через деякий час ми, Україна, будемо там. Ми будемо проводити деокупацію, зокрема ментальну. І людина з поглядами "я росіянин, я за Путіна" тощо - їй же некомфортно буде з цими поглядами жити на українській території. Тобто вона для себе повинна визначити - якщо ти розумієш, що Україна рано чи пізно повернеться туди зі своїм законодавством, правилами, то вирішуй для себе зараз, де ти будеш, коли Україна прийде", - зазначив політтехнолог.

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Як підкреслив експерт, "ніхто нікого з валізами під зад не викидає з цієї території".

"Також Зеленський сказав і про паспорти (російські в ОРДЛО - ред.). Тобто він розуміє, що людей поставили в такі умови, що без паспорта не можна оформити житло тощо. Тобто люди змушені отримувати російські паспорти. Ніхто не буде їх карати за те, що вони робили це вимушено. Але люди, які спалювали українські паспорти, які казали "поверніть нам Путіна" - до цих людей питання інше. Їм потрібно швидко самоідентифікуватися й зрозуміти, що з цими поглядами вони точно не зможуть жити на території України", - заявив Тизенгаузен.

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Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дом" закликав жителів ОРДЛО, які вважають себе росіянами, "шукати собі місце в Росії".

"Я вважаю, що якщо ти сьогодні живеш на тимчасово окупованій території Донбасу й ти вважаєш, що "наше діло праве", "нам - до Росії", "ми - росіяни" - велика помилка залишатися жити на Донбасі. Він ніколи не буде російською територією. Просто ніколи", - заявив він.

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова у відповідь звинуватила Зеленського у намаганні "позбутися своїх виборців як непотрібних свідків невиконаної ним обіцянки про мир".