Зеленський відійшов від позиції компромісу: "слуга народу" про відносини з Росією Президент не боїться говорити неприємні речі в обличчя агресору, зазначила Олена Мошенець

18:40, Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський у відносинах з Росією відійшов від позиції компромісу.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявила народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець, коментуючи слова Зеленського, що Росія "оплакуватиме свої ж кроки щодо Криму". На запитання, чи дратують такі кроки Кремль, Мошенець відповіла:

"Так, дратують. Хочу поаплодувати й підтримати президента, який не боїться в обличчя агресору говорити ті речі, які є надто неприємними. Не боїться заявляти про це, і відійшов від позиції компромісу та певної толерантності, навіть дипломатичності, через яку нормальні держави могли б знайти спільну мову. Але коли по той бік стоїть держава-злодій, яка краде твої території, вбиває твоїх людей, яка робить плювки в обличчя людей, які живуть там (на окупованих територіях – ред.) і вважають себе українцями... Я вже не кажу про кримських татар, яких століттями виселяли, і зараз продовжують це робити. Я, окрім того, щоб підтримати цю думку про певний міжнародний тероризм, більше нічого не можу сказати".

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За словами депутатки, Зеленський "зрозумів очевидність того, що є певні країни, є певні лідери країн, які не розуміють мову міжнародної дипломатії, які не орієнтуються на юридичні закони, встановлені міжнародною спільнотою".

"І говорити з такими людьми мовою, якої вони не розуміють, неможливо. Вони розуміють лише мову, коли йдеться про неприємні їм речі. Відповідно, риторика президента мені абсолютно зрозуміла. Він хоче виконати, зокрема, і свої політичні обіцянки, які він давав як президент. Йому важливо захистити людей, які проживають на цих (окупованих – ред.) територіях. Дуже важливо, щоб діти, які зростають, які взагалі не розуміють, якою була територія країни, де вони проживають, якою вона була до їхнього народження – важливо цим дітям передати справжню історію, а не таку, яка написана агресором – Росією", - сказала вона.

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Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив, що багато жителів Росії не підтримують анексію Криму.

"Російська історія ще оплакуватиме свої ж кроки й рішення щодо Криму. Чому я кажу зараз "Крим", а не "Донбас". У Донбасу не менша рана, навіть більша, глибша — загиблих значно більше, набагато, тисячі людей. А тому що Крим — це перший сірник, перший вогник, через який два народи реально — можливо, на покоління, на два — так один до одного ставляться", - зазначив президент.

Також Зеленський закликав жителів ОРДЛО, які вважають себе росіянами, "шукати собі місце в Росії". За його словами, Донбас "ніколи не буде російською територією".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у відповідь Зеленському заявив, що "керівники України приходять і йдуть, а Крим завжди був, є і буде російським".

"Знаєте, є старий одеський анекдот, коли приїжджий запитує на Соборці про фонтан, що не працює: а тут бив фонтан? На що одесит йому відповідає: чому бив? Він бив, є і буде". Так і з Кримом. Керівники України приходять і йдуть. А Крим завжди був, є і буде російським", — заявив російський міністр.

Нардеп Олексій Гончаренко прокоментував його слова: "Я як одесит, відповім Шойгу — це в Москві ти міністр оборони, в Одесі — ледве-ледве поц.