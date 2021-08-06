Голова НАЗК назвав дві ключові речі, щоб гроші та політика були розділені Олександр Новіков розповів, чи потрібні нові закони для обмеження впливу грошей на владу

18:48, Сьогодні

Які потрібні нові закони, котрі обмежать вплив грошей на владу, відповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" голова НАЗК Олександр Новіков.

"Вже прийнятих законів достатньо. Є необхідність зміни буквально декількох процесуальних норм. Зокрема, НАЗК забезпечує доброчесність політичної системи, політичних партій шляхом перевірки звітів партій. Ми встановили дуже багато фактів, де політичні партії, окремі кандидати фінансувались незаконно, передали відповідні матеріали до Нацполіції. На жаль, Нацполіція не має достатнього досвіду для здійснення таких кримінальних проваджень. Тому ми просили парламент передати розслідування кримінальних проваджень стосовно партій до НАБУ, тому що це дійсно незалежний орган", — сказав він.

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Також на думку Новікова, важливо убезпечити суддів місцевих судів від впливу високопосадовців.

"Другий момент, ми складаємо дуже багато протоколів відносно народних депутатів, керівників центральних органів виконавчої влади, інших впливових осіб. Як правило, в місцевих судах справи закриваються, тому що ми розуміємо, що судова система часто є залежною від виконавчої або законодавчої влади. Ми хочемо убезпечити суддів місцевих судів шляхом передачі протоколів відносно високопосадовців для розгляду до Вищого антикорупційного суду. Це дві ключові речі, які необхідні для того, щоб гроші та політика були розділені", — сказав він.

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, які закони потрібні Україні, щоб зупинити чи обмежити вплив грошей на владу, а саму владу у вимаганні грошей.

"Насправді це буде цілий перелік питань, законопроєктів, які треба буде ухвалити. Насамперед якщо ми говоримо про вплив грошей на владу, або влади на гроші, в поганому розумінні цього слова, то це дійсно закони, пов’язані з боротьбою з корупцією", — сказав він.

Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня прийняла в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про обмеження впливу олігархів, який він вніс на розгляд парламенту 2 червня. Мета документа - запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу. Такі особи й позначаються як олігархи.