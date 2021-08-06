"Слуга народу" жорстко відповіла Скабєєвій: соромно сміятися з чужих перемог Депутатка нагадала, що саме Росія виступає на Олімпіаді не під власним прапором

20:01, Сьогодні

Народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" прокоментувала скандальну заяву російської пропагандистки Ольги Скабєєвої, яка висміяла українського золотого призера Олімпіади Жана Беленюка.

Російську пропагандистку звеселило, що Беленюк після перемоги танцював гопака. Олена Мошенець відповіла на це:

"Дуже було неприємно дізнатися, що пані Скабєєва, окрім усіх своїх заслуг, ще є хореографом і знає такі танцювальні деталі. Чесно кажучи, інколи дивишся і дивуєшся, наскільки людина глибока абсолютно в усіх сферах. Але з іншого боку, хочу глядачам нагадати, що саме Росія виступає на Олімпіаді не під власним прапором, і жодного разу не лунав їхній гімн, тому що в них є певні проблеми. І взагалі просто соромно сміятися з перемог інших країн, маючи у власній країні такі проблеми".

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Нагадаємо, 4 серпня борець греко-римської боротьби Жан Беленюк виборов на Олімпіаді у Токіо першу золоту медаль для України. Переможну сутичку український борець завершив запальним гопаком, а тріумф спортсмена не дав спокою російським пропагандистам. Зокрема, Ольга Скабєєва розгледіла в українському гопаку Беленюка "москальську присядку". Крім того, вона висловилася про неукраїнське походження спортсмена.

Раніше міністр спорту Вадим Гутцайт в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, скільки медалей можуть отримати українські спортсмени на Олімпіаді в Токіо.

"Дуже складно зараз говорити, скільки буде медалей. Я розраховую на кожного спортсмена, тому що кожен всі свої сили віддав на те, щоб потрапити на Олімпійські ігри. Практично всі спортсмени все б віддали, щоб вперше поїхати на Олімпійські ігри. Вони всі мріють виграти медалі, стояти на п'єдесталі, тому що Олімпійські ігри — це топові змагання в кар'єрі кожного спортсмена у світі. Я вважаю, що виграють всі спортсмени, і програють всі спортсмени теж, тому що немає вічних чемпіонів, вони всі теж програють. Всі наші спортсмени відчувають підтримку України, всі вони готові. Ми будемо щодня дивитися і вболівати за кожного спортсмена", - сказав він.

Станом на 6 серпня в України 14 олімпійських медалей: 1 золота, 3 срібні та 10 бронзових. У загальному командному заліку Україна посідає 40-е місце.