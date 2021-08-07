Зеленський змінив ставлення до війни на Донбасі: експерт розкрив деталі

У президента пішла зміна підходу до врегулювання конфлікту, вважає Олександр Мусієнко

Павло
Заяц

Президент України Володимир Зеленський змінив своє ставлення до війни на Донбасі після того, як переконався, що доля конфлікту знаходиться в руках однієї людини – президента Росії Володимира Путіна.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олександр Мусієнко.

"У президента відбулася переоцінка цінностей, еволюція поглядів... Виступаючи в парламенті під час інавгураційної промови, президент Зеленський говорив "не ми розпочали цю війну, але нам її завершувати". Зараз він говорить, що "на 90% це не від нас залежить, це таки Путін", - зазначив експерт.

За його словами, Зеленський за два роки в президентському кріслі побачив, як ігноруються пропозиції України, як "не виконуються домовленості з того боку про перемир'я і багато чого іншого".

"Зеленський змінив бачення: так не від нас же це все залежить. І оця еволюція йшла поступово. Згадайте цю домовленість про перемир'я 2020 року. Тоді десь до Нового року були реляції: дивіться, нам вдалося, перемир'я працює. Але після Нового року пішло: я не знаю, скільки це перемир'я протримається, я не знаю, бо не від нас залежить. Тобто пішла зміна поглядів, і мені здається, що пішла зміна підходу до врегулювання цього конфлікту", - пояснив Мусієнко.

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