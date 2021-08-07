Зеленський змінив ставлення до війни на Донбасі: експерт розкрив деталі
У президента пішла зміна підходу до врегулювання конфлікту, вважає Олександр Мусієнко
Президент України Володимир Зеленський змінив своє ставлення до війни на Донбасі після того, як переконався, що доля конфлікту знаходиться в руках однієї людини – президента Росії Володимира Путіна.
Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олександр Мусієнко.
"У президента відбулася переоцінка цінностей, еволюція поглядів... Виступаючи в парламенті під час інавгураційної промови, президент Зеленський говорив "не ми розпочали цю війну, але нам її завершувати". Зараз він говорить, що "на 90% це не від нас залежить, це таки Путін", - зазначив експерт.
За його словами, Зеленський за два роки в президентському кріслі побачив, як ігноруються пропозиції України, як "не виконуються домовленості з того боку про перемир'я і багато чого іншого".
"Зеленський змінив бачення: так не від нас же це все залежить. І оця еволюція йшла поступово. Згадайте цю домовленість про перемир'я 2020 року. Тоді десь до Нового року були реляції: дивіться, нам вдалося, перемир'я працює. Але після Нового року пішло: я не знаю, скільки це перемир'я протримається, я не знаю, бо не від нас залежить. Тобто пішла зміна поглядів, і мені здається, що пішла зміна підходу до врегулювання цього конфлікту", - пояснив Мусієнко.