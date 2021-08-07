"Голівуд недопрацював": адвокат Чауса про резонансне відео НАБУ Ростислав Кравець вказав на невідповідність на відео

21:14, Вчора

Адвокат екссудді Миколи Чауса Ростислав Кравець в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" прокоментував відео, оприлюднене Національним антикорупційним бюро України, на якому Чаус обговорює винесення рішення в обмін на хабар.

"Вчора НАБУ повідомило стороні захисту, що воно відкриває матеріали стороні захисту, однак ми ще не ознайомились із жодним з цих матеріалів. Що стосується того відео, яке я побачив. Насправді й у матеріалах стосовно обрання запобіжного заходу, в підозрі немає моменту передачі цього хабаря, а також того, чому все-таки не затримали Чауса", - сказав Ростислав Кравець.

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Коментуючи відео, оприлюднене НАБУ, адвокат зазначив:

"Бачимо на цьому відео, що досить довго в різний час ходять, вмовляють Чауса дати ці гроші, вирішити це питання. Надалі, що стосується самого моменту, то дуже цікаво виглядає ситуація, коли НАБУ фактично в реальному режимі відео контролює передачу цього хабаря, однак чомусь не затримує Чауса. Надалі бачимо наступне відео, де видно, що якісь люди підійшли до багажника, відкрили багажник, дістають ці банки. При цьому детектив НАБУ знаходиться в рукавичках. І третє відео ми бачимо, де працівники НАБУ коментують, що вони біля паркану, причому це місце між парканом та проїжджою частиною, тобто це не на самій земельній ділянці, а поза земельною ділянкою… При цьому він просто відкидає каміння, руки в нього не в рукавицях, дістає поліетиленовий пакет, точніше, дістає цю банку, руки в нього не в цих рукавицях. А наступний кадр – руки в нього вже в рукавицях і вони дістають з банки гроші. Ну якесь таке… Голлівуд недопрацював, якщо відверто".

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Нагадаємо, у 2016 році детективи НАБУ викрили суддю Миколу Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Його справа привернула увагу ЗМІ тим, що Чаус заховав отримані гроші у скляну банку й закопав її.

Верховна Рада дала згоду на притягнення судді до кримінальної відповідальності, однак Чаус встиг втекти за кордон. Екссуддю оголосили в розшук, згодом його було затримано в Молдові за екстрадиційним запитом України. У квітні 2021 року влада Молдови заявила про викрадення Миколи Чауса.

30 липня Чауса було виявлено у Вінницькій області. Він розповів, що був викрадений невідомими особами та підтвердив, що є екссуддею Дніпровського райсуду Києва. Чауса доправили до Києва. Адвокат екссудді повідомив, що Чаус не затриманий Службою безпеки України, а перебуває під захистом відомства.

3 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали Миколу Чауса в столичній клініці "Феофанія". Суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

НАБУ оприлюднило відео, яке свідчить про причетність Чауса до корупції. У відеороликах він обговорює хабарі, також правоохоронцям вдалось зафіксувати момент передачі коштів судді посередником.