Визначна дата в житті України — Олег Ляшко про 10-річчя Радикальної партії Лідер Радикальної партії привітав усіх своїх прихильників

17:32, Сьогодні

Радикальна партія відзначає 10 років з дня свого заснування. З цього приводу висловився у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24" голова Радикальної партії Олег Ляшко.

"Я вітаю усіх своїх десятки членів партії, однодумців, прихильників, усіх тих, хто підтримує нас, поділяє наші погляди. Я вітаю всіх з цією визначною датою і в житті партії, і в житті країни. Для мене моя партія – це як моя третя дитина, яку я люблю, ціную і зроблю все, щоб вона була успішною. Тому я звертаюся до всіх наших прихильників, однодумців: вірте в себе, вірте в партію, вірте в Україну. Всі наші перемоги попереду", — сказав політик.

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Ляшко привітав зі святом своїх прихильників. Він зазначив, що всі перемоги попереду, тож і створення суспільства рівних можливостей і загального добробуту не за горами.

Олег Ляшко очолив Радикальну партію 8 серпня 2011 року. На своїх перших парламентських виборах 2012 року політсила посіла 8 місце. На позачергових виборах президента 2014 року Ляшко був третім з результатом у понад 8%. А на парламентських перегонах його партія тоді посіла 5 місце, до Верховної Ради пройшли 22 народні депутати.

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2019 року на позачергових парламентських виборах РПУ набрала понад 4%, однак до Ради не потрапила, та попри це продовжує свою роботу з виборцями в регіонах.