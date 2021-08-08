На переговорах Зеленського і Байдена буде три блоки питань — Кулеба Дмитро Кулеба розповів про свою поїздку в Штати

22:31, Сьогодні

Про результати спільної з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком поїздки до США розповів у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Під час цього візиту ми проговорювали змістовні, до речі, результати, з якими два президенти вийдуть після зустрічі. Тому що будь-який результат потрібно готувати. Буде три блоки питань. Перший – це політичний. У нас зі США з 2008 року діє стратегічне партнерство. Але, безумовно, за цей час все змінилося. І це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Другий – безпека. Безумовно, протидія російському агресору, питання Донбасу, Криму, куди і як будемо рухатися. Ми обговорювали декілька дуже конкретних ідей, наразі не можу ними поділитися. Третій – економіка. Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо в стратегічних галузях нашої економіки. Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом, фінансовими установами, і готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, термінами реалізації, які передам на розгляд американської сторони", — сказав він.

Читайте також: Піонтковський про візит до США делегації України: переговори були дуже непростими

Кулеба розповів, яким буде офіційний результат поїздки до Штатів.

"(За результатами зустрічі – ред.) буде спільний документ двох президентів, будуть підписані документи, деякі з них вже буквально на фінальній стадії опрацювання. Деякі потребують додаткового опрацювання. Будуть конкретні документи за результатами візиту, в цьому я запевняю", — сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели низку зустрічей з американськими високопосадовцями, де узгодили деталі візиту Володимира Зеленського до США.

Ключовими були зустрічі Кулеби та Єрмака з радником Джо Байдена з національної безпеки Джейкобом Саліваном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 30 серпня.