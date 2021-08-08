Двосторонній рух триває — Кулеба про вступ України до НАТО Дмитро Кулеба розповів, що необхідно для того, щоб Україна стала частиною НАТО

23:54, Вчора

Отримання Україною ПДЧ в НАТО – це дорога з двостороннім рухом, заявив у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Я думаю, що це дорога з двостороннім рухом. Це як копати тунель під водою – з обох боків починають копати, і в певній точці зустрічаються. Іноді наші партнери більше хочуть, як це було 2013 року, коли вони хотіли Угоду про асоціацію підписати, а президент Янукович тодішній відмовився. Іноді ми більше хочемо, накидаємо їм якихось додаткових ідей, проєктів, амбіцій, вони стримано на них реагують. Але в принципі цей двосторонній рух іде. Я відкидаю абсолютно позицію про те, що нам хтось щось винен, а ми нічого не повинні робити. Так само я відкидаю ідею про те, що лише ми маємо щось робити, а та сторона має просто сидіти та на нас чекати. Це реально рух двох партнерів, двох сторін до спільного результату", — сказав він.

Читайте також: Ми робимо достатньо — "слуга народу" про вступ України до НАТО

Кулеба розповів, що має робити Україна.

"Будь-яке рішення складається з технічної роботи та політичного рішення. Питання в тому, яка з частин домінує в цьому коктейлі. Коли ідеться про членство України в НАТО або ЄС, то вага політичної складової є набагато більшою, ніж технічної роботи. Були країни, які стали членами, не досягнувши відповідності до всіх критерій членства, але їх авансом забрали, бо це було політичне рішення. Ключове питання, яке має вирішити українська держава у відносинах з Заходом, насамперед з НАТО і ЄС, просте і складне водночас – Захід має визнати, що Україна є частиною Заходу, що вона не є повсталою провінцією "русского мира", буферною зоною, серединним простором між Заходом і Росією. Коли це рішення буде остаточно ухвалене, бо наразі воно ще не одностайно ухвалене, ось тоді процес нашої європейської та євроатлантичної інтеграції дуже сильно пришвидшиться", — сказав він.

Нагадаємо, в Брюсселі 14 червня відбувся саміт НАТО. Як наголошується в заяві за підсумками саміту, НАТО підтверджує рішення, ухвалене в Бухаресті 2008 року, про те, що Україна стане членом Альянсу через план дій щодо членства (ПДЧ).

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький раніше повідомив, що Верховна Рада може звернутися до Сполучених Штатів щодо надання ПДЧ після переговорів президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена.