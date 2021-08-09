"ХАРД з Влащенко": гість студії - Тарас Кремінь

Головні теми ефіру - гуманітарна політика і мовний закон

Артем
Калінін

На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!

З гостем програми - народним депутатом України VIII скликання Тарасом Кременем - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:

Включення: Жан Беленюк.

Дивіться 9 серпня "ХАРД з Влащенко" о 21:00 на телеканалі "Україна 24".

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