"ХАРД з Влащенко": гість студії - Тарас Кремінь
Головні теми ефіру - гуманітарна політика і мовний закон
На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!
З гостем програми - народним депутатом України VIII скликання Тарасом Кременем - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:
- Хто формує засади гуманітарної політики України?
- Чи є правомірними покарання за порушення мовного закону?
- Чи вплинуть мовні зміни на освіту в Україні
Включення: Жан Беленюк.
Дивіться 9 серпня "ХАРД з Влащенко" о 21:00 на телеканалі "Україна 24".