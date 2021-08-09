"Час Голованова": гості програми - Олеся Бацман, Дмитро Співак та Андрій Ілларіонов Головні теми ефіру - річниця протестів у Білорусі, зустріч Зеленського з Байденом та навчання Росії в окупованому Криму

14:15, Сьогодні

На телеканалі "Україна 24" триває соціально-політичний проєкт "Час Голованова".

З гостями програми - журналісткою Олесею Бацман, політологом Дмитром Співаком та економістом Андрієм Ілларіоновим - Василь Голованов обговорить наступні теми:

- Річниця протестів та невизнання Лукашенка президентом: чи наважаться білоруси знову вийти на вулиці?

- Україна на міжнародній арені: про що домовляться Зеленський та Байден?

- Росія почала масштабні військові навчання в анексованому Криму: чим це загрожує Україні?

Дивіться сьогодні "Час Голованова" о 21:00 на телеканалі "Україна 24".