Німеччина і Франція не хочуть Україну в НАТО — Карасьов пояснив чому Політолог розповів, що насторожує німців і французів у питанні України

14:33, Сьогодні

Німеччина і Франція не хочуть членства України в ЄС і НАТО — про це заявив політолог Вадим Карасьов в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Німеччина і Франція не готові визнати Україну частиною євроатлантичного простору, Заходу і так далі. І по-друге, Німеччина і Франція розмірковують так: якщо Україна буде членом НАТО, Європейського Союзу, а Україна плюс Польща, Литва, країни Балтії, Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина — Східна Європа буде домінуючою над так званою корінною Європою, Західною. Це змінює всі баланси, це не в інтересах Німеччини, Франції, інших західноєвропейських країн", — сказав він.

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Карасьов пояснив, що конкретно не подобається двом країнам.

"Україна — це велика територія, велика кількість населення, на тлі багатьох балтійських або балканських країн в України потужна військова міць. І це німців і французів насторожує, що тоді проатлантичний фланг Європи буде антинімецьким, у них є проблеми з поляками, країнами Балтії, особливо після того, як "Північний потік - 2" буде введений в експлуатацію. Ми ж бачимо, як постраждала репутація Німеччини у тих же поляків", — сказав він.

Нагадаємо, в Брюсселі 14 червня відбувся саміт НАТО. Як наголошується в заяві за підсумками саміту, НАТО підтверджує рішення, ухвалене в Бухаресті 2008 року, про те, що Україна стане членом Альянсу через план дій щодо членства (ПДЧ).

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький раніше повідомив, що Верховна Рада може звернутися до Сполучених Штатів щодо надання ПДЧ після переговорів президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена.