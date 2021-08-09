США можуть дати Україні статус союзника поза НАТО, проте є кілька "але" – політолог

16:16, Сьогодні

Україна може отримати від США статус основного союзника поза НАТО, але такий крок закриє їй можливість вступу до Альянсу.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, коментуючи майбутні переговори президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Коментуючи можливість отримання Україною статусу основного партнера США поза НАТО, Краєв зазначив:

"Дійсно, така можливість розглядається, про це дуже довго говорили і в українському політикумі і в американському. Звісно, тут є декілька "але". Нещодавно кілька американських конгресменів висловили своє несхвалення такого кроку. Адже вони розуміють, що скажімо такі європейські країни, як Угорщина, Франція, Німеччина, загалом всі україноскептики, які побачать статус основного союзника поза НАТО, будуть вважати проєкт України на вступ до НАТО згорнутим. Адже статус основного союзника досягнутий, значить Україна нібито зробила свій вибір".

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За словами експерта, зараз приціл України йде "на розширення та подальше закріплення того рівня безпекової співпраці, який наразі є".

"А тут, я нагадаю, це і збільшення оборонних бюджетів, які США нам виділяють, і розширення спектру взаємних домовленостей в плані тренування, обміну досвідом, обміну експертами і так далі. І що дуже важливо для нас – розвиток спільного аерокосмічного сектору, тому що, як ми бачимо, нарощується кількість контрактів для України – і стосовно двигунів, і стосовно іншого аерокосмічного обладнання", - сказав він.

При цьому Краєв зауважив, що "дуже багато економічних питань несуть в собі величезну політичну конотацію".

"Існує декілька ключових реперних точок, завдяки яким ми зможемо казати і про політичний успіх цієї зустрічі. Перше – це якщо буде згадане питання Nord Stream і згадана частина американських зобов'язань. Важливою точкою також є спільні навчання. Нам на період навчань "Захід-2021" потрібно виставити свою противагу, свої спільні навчання. І звісно важливою точкою залишається контекст реформ", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели низку зустрічей з американськими високопосадовцями, де узгодили деталі візиту Володимира Зеленського до США.

Ключовими були зустрічі Кулеби та Єрмака з радником Джо Байдена з національної безпеки Джейкобом Саліваном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 30 серпня.

Голова МЗС Дмитро Кулеба розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" про результати спільної з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком поїздки до США.

"Під час цього візиту ми проговорювали змістовні, до речі, результати, з якими два президенти вийдуть після зустрічі. Тому що будь-який результат потрібно готувати. Буде три блоки питань. Перший – це політичний. У нас зі США з 2008 року діє стратегічне партнерство. Але, безумовно, за цей час все змінилося. І це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Другий – безпека. Безумовно, протидія російському агресору, питання Донбасу, Криму, куди і як будемо рухатися. Ми обговорювали декілька дуже конкретних ідей, наразі не можу ними поділитися. Третій – економіка. Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці", - сказав він.