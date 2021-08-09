Спецоперація Росії — в ТКГ висловилися про вимогу очної зустрічі в Мінську Сергій Гармаш розповів, чому складно перенести переговори щодо Донбасу зі столиці Білорусі

16:53, Сьогодні

Перенести засідання Тристоронньої контактної групи з Мінська можна буде тільки після зняття коронавірусних обмежень, заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Саме це питання розглядатиметься першим.

У чому складність перенесення переговорів в нове місце, розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" представник української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш.

"Всі три сторони повинні узгодити та погодитися на нове місце. По-друге, приймаюча сторона теж має погодитися. І по-третє, всі учасники переговорів повинні мати можливість приїхати на територію приймаючої сторони. Ми знаємо, що деякі учасники перебувають під санкціями та не можуть в'їжджати на територію Євросоюзу. Це окремий пласт роботи для ТКГ, який зараз, мені здається, недоречний, тому що одна хвиля коронавірусу змінюється іншою, і говорити зараз про очну зустріч — це така політтехнологія, інформаційна спецоперація Росії", — сказав він.

Читайте також: Україна не вестиме переговори щодо Донбасу в Мінську – Арестович назвав дві причини

Гармаш вважає, що місце очних переговорів - це другорядне питання.

"Зараз переговори відбуваються в онлайн-режимі вже понад рік. Це досить зручно, це дало свої результати. Ми пам'ятаємо, що саме в такій формі було укладено перемир'я, яке врятувало десятки життів військових тільки з нашого боку. Тому питання, де проводити засідання і в якій формі, вторинне. Первинним є бажання сторін вести конструктивний діалог, поки такого бажання з боку Росії ми не бачимо. Ми бачимо бажання Москви представити себе посередником, а нам нав'язати діалог зі своїми маріонетками. Це неприйнятно для нас і не сприяє вирішенню конфлікту", — сказав він.

Нагадаємо, після виборів у Білорусі в серпні 2020 року, які супроводжувалися масовими протестами, Україна не визнала Олександра Лукашенка офіційно обраним президентом. Після цього представники української влади заговорили про перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська. На час пандемії коронавірусу і карантинних обмежень переговори проходять в онлайн-режимі.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко назвав єдину умову для відновлення нормального життя на Донбасі — для цього потрібно насамперед вивести звідти російські війська.

Військовий журналіст, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов прогнозує, що восени Росія піде на серйозне військове загострення конфлікту з Україною.