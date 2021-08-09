Зустріч Зеленського і Байдена: дипломат назвав три пріоритети Валерій Чалий розповів, що потрібно робити Україні зі стратегічним партнерством з США

18:59, Сьогодні

Україні потрібне посилення стратегічного партнерства з США, заявив у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" дипломат Валерій Чалий.

"Візит Володимира Зеленського до США - це одна з найбільших подій цього року. Ми очікуємо, що це буде використано для конкретних досягнень щодо посилення стратегічного партнерства України та США. Я не згоден з міністром закордонних справ, що нам потрібно підняти на новий рівень, у нас стратегічне партнерство у 2014 році у зв'язку з агресією Росії вже було піднято на новий рівень. Свідченням цього є збільшення допомоги, понад 700 млн доларів, летальна зброя. Тут мова йде про посилення на сьогоднішньому етапі. Я б вибудував ієрархію таким чином: безпека, політика і дипломатія, економіка та енергетика", — сказав він.

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Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів про результати спільної з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком поїздки в США для підготовки візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. За його словами, будуть обговорюватися три блоки питань.

"Перший — це політичний. У нас з США з 2008 року діє стратегічне партнерство. Але, безумовно, за цей час все змінилося. І це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Другий — безпека. Безумовно, протидія російському агресору, питання Донбасу, Криму, куди і як будемо рухатися. Третій — економіка. Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо в стратегічних галузях нашої економіки", - розповів він.

Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 30 серпня.