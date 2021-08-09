Лукашенко заявив про розрив відносин з Україною - Ілларіонов Кордон України на півночі вже не є кордоном з нейтральною державою, зазначив ексрадник Путіна

23:19, Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на прес-конференції 9 серпня підтвердив готовність виконувати доручення президента Росії Володимира Путіна і заявив про розрив відносин з Україною.

Про це заявила в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

"Це сигнал усім (заяви Лукашенка про Україну - ред.). Це сигнал Путіну, що він виконував і буде виконувати його доручення, якими б вони не були. Це перше. Друге - по суті справи, ця заява є заявою про розрив відносин з Україною. Фактично відносини можуть тривати, але те, що він сказав на адресу України і українського президента, робить неможливими будь-які контакти на рівні перших осіб", - зазначив ексрадник Путіна.

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На його думку, відновлення відносин можливе тільки в разі, якщо офіційний Мінськ принесе вибачення, а президент України їх прийме.

"Він включився в ту гру, яку Путін почав свою так званою статтею, яка є ультиматумом Україні і одночасно сигналом п'ятій колоні в зазначений день і годину, як він там говорить "мільйони українців повинні встати, взяти зброю і вирішити питання з цією владою". Путін це чотири рази повторив як у самому тексті, так і в подальших коментарях. Потім було ось це опитування громадської думки в Україні (щодо "єдиного народу" України і РФ - ред.), зрозуміло, що питання там був зманіпульоване. Але у мене склалося враження, що попереднє опитування громадської думки в Україні було проведене до того, і Путін знав приблизно результати того, як українці можуть відреагувати на питання про єдиний народ. Вийшла розіграна сценка - на початку Путін пише статтю, а потім опитування показують, що нібито його тези підтримуються великою кількістю громадян", - заявив Ілларіонов.

Як зазначив ексрадник Путіна, тепер "на черговому етапі цієї вистави підключається новий актор з Мінська".

"Якщо хтось ще в Україні в попередні роки міг думати, що сусід з півночі є як мінімум нейтральним, ці заяви свідчать про те, що сусід з півночі не є нейтральним, і треба розуміти, що кордон на півночі вже сьогодні не є кордоном нейтральної держави", - підкреслив він.

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Нагадаємо, що Олександр Лукашенко на прес-конференції звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків, які в подальшому перекидаються на територію Білорусі. Він висловив упевненість, що зброя на територію Білорусі "потрапляє в основному з України".

"Я як з сином з ним розмовляв: "Володю, треба це, треба те". Він все це сприймав, що з ним трапилося? Гаразд, ти побіг за Заходом, ти їх підтримав. Ти плюнув на все. Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди?", - заявив Лукашенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Також самопроголошений президент заявив, що не причетний до загибелі в Києві білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним. "Всіх же не перевішаєш, це дурість. Навіщо в Україні роздмухувати це все?" - сказав Лукашенко.

Також він заявив, що міг би разом з президентом РФ Володимиром Путіним поставити Україну "на коліна".