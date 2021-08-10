"ХАРД з Влащенко": гість студії - Ігор Смешко
Головні теми ефіру - візит Меркель до Києва та справа Чауса
На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!
З гостем програми - колишнім головою СБУ Ігорем Смешком - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:
- Меркель прилетить до Києва: про що розмовлятимуть із Зеленським?
- «Червоні лінії» між Україною та Білоруссю: що турбує Лукашенка?
- Екссуддя Чаус - підозрюваний чи потерпілий?
Включення: Юрій Михальчишин.
Дивіться 10 серпня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".