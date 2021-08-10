Путін дав сигнал п'ятій колоні в Україні про вторгнення Росії - Ілларіонов "Путін у своїй статті посилав сигнали в Україну для підняття заколоту", - зазначив Ілларіонов

14:42, Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін може піти на масштабне вторгнення російських військ на територію України, однак для цього мають бути деякі передумови.

Про це заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

«Що стосується того, чи може бути масове вторгнення російських регулярних військ в Україну. Так, може. Перш за все Путіну хотілося б, щоб в Україні відбулося щось на зразок Майдану, повстання, руху з боку українських громадян. У згаданій статті Путіна він чотири рази говорить про мільйони українців, яким набридло, які втомилися, повинні встати, взятися за зброю і повалити нинішню владу. Він невипадково це говорив і писав, він посилав сигнали для підняття заколоту. Він подає сигнал п'ятій колоні для підняття заколоту», - заявив Ілларіонов.

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Якщо таке станеться, вважає він, то для підкріплення такого заколоту можна було б вводити російські регулярні збройні сили.

«Сама по собі ймовірність вторгнення без такого повстання менша, ніж у разі такого сценарію. Принаймні вся стаття Путіна про «один народ» і опитування громадської думки з 40%, що викликало неймовірне піднесення в Москві, показують, що на цей час такий сценарій є одним з провідних. Якщо це відбувається, то наступ з півдня є найімовірнішим: за всіма опитуваннями, найбільша кількість людей, які відповідали позитивно на запитання про «єдиний народ», знаходиться в південних областях України», - зазначив ексрадник Путіна.

Нагадаємо, 23-25 липня 2021 року в Україні група «Рейтинг» провела опитування, результати якого, зокрема, показали, що 55% опитаних не погодилися з нещодавньою заявою Володимира Путіна, що "росіяни й українці - один народ", а 41% виявились з цим згодні. Серед жителів західного регіону понад 70% не згодні з таким твердженням. А на сході, зокрема серед вірян УПЦ МП, з думкою Путіна погоджуються понад 60% опитаних.

Раніше у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" ексзаступник міністра фінансів Росії, публіцист Сергій Алексашенко заявив, що експерти роблять одну помилку, аналізуючи дії президента Росії Володимира Путіна:

"Путін поводиться раціонально, просто його система координат побудована по-іншому. Багато хто намагається аналізувати його дії, що він зробить, що планує, виходячи зі своєї позиції, "ось я б на його місці зробив би це, тому що вважаю це раціональним, небезпечним, будуть санкції, я Крим не анексую". А Путін виступає у своїй логіці. Основна проблема експертів, які працюють з питань Росії, полягає в тому, що вони не намагаються зрозуміти логіку Путіна, вони намагаються описати його дії, використовуючи свою логіку. І в цій ситуації на них чекає невдача".