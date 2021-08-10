Лукашенко шантажує Україну військовими базами Росії: експерт розкрив деталі Лукашенко намагається зберегти позиції в економічному секторі України, зазначив Дмитро Снєгирьов

15:27, Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко використовує тему розміщення нових військових баз Росії на території країни, щоб шантажувати Україну.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" громадський діяч, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, коментуючи заяву з пресконференції Лукашенка щодо військових баз РФ. На думку експерта, "такого не може бути".

"Щобільше, я поясню плани самого Лукашенка. Російські військові бази можуть бути розміщені (в Білорусі – ред.) лише на момент так званого військового загострення. Таких передумов наразі немає, тому це елемент політичного шантажу з боку, власне, Лукашенка. Це елемент військово-політичного тиску в першу чергу на політичне керівництво України. Лукашенко намагається зберегти свою позицію в економічному секторі України. Я нагадаю, до 6% паливно-мастильних матеріалів, яких потребують ЗСУ, надходить з Білорусі", - сказав він.

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Як розповів Снєгирьов, попри заяви про проросійську налаштованість Лукашенка, наразі Росією всемеро скорочено постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема нафти, на Новополоцький нафтопереробний завод "Нафтан". Це, за його словами, яскраво свідчить про те, що тези про проросійськість режиму Лукашенка не витримують критики.

"До того, за останні пів року Лукашенком зроблені кроки щодо диверсифікації постачання нафти безпосередньо на нафтопереробні заводи Білорусі. Йдеться про прямі перемовини з Азербайджаном й, зокрема, про два танкери США, які для потреб Білорусі розвантажилися в Клайпеді. Не варто створювати власними руками образ ворога в безпосередній близькості наших кордонів, штовхаючи його в так звані "братні обійми" Росії. Всі заяви про можливість розміщення російських баз у Білорусі є елементом політичного шантажу Лукашенка. Сам він ніколи на це не піде", - зазначив експерт.

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Раніше Олександр Лукашенко на пресконференції заявив, що розміщувати нові російські військові бази на території Білорусії недоцільно.

"Ніколи Росія сюди не пересуне, тим більше ядерні боєголовки. Вони будуть безпосередньо під обстрілом з території Польщі та Литви", - сказав Лукашенко.

При цьому він зазначив, що в разі необхідності збройні сили Росії будуть тут, оскільки "Білорусь для Росії - не чужа земля", пише Mk.ru.

Раніше Лукашенко заявляв, що армія РФ може розмістити в Білорусі всі види озброєнь.

"Якщо потрібно буде для безпеки союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі та Росії розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно. Зараз у цьому немає ніякої необхідності, у нас досить міцні, згуртовані, компактні збройні сили... Якщо буде мало, сюди будуть введені всі збройні сили Російської Федерації. Такого ніколи не буде. Але якщо потрібно, ми роздумувати не будемо", - цитує його слова БЕЛТА.