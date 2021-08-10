Перенесення переговорів щодо Донбасу в Європу загрожує небезпечним прецедентом - експерт Дмитро Снєгирьов також пояснив, що для перенесення переговорів із Мінська необхідна згода Білорусі

16:28, Сьогодні

Можливе перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська до Європи загрожує небезпечним для України юридичним прецедентом, коли з "переговорників" з ОРДЛО необхідно буде знімати санкції. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" заявив громадський діяч, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Про можливість перенесення переговорів із Мінська. Щоб перенести переговорний майданчик, потрібна згода всіх трьох сторін - України, ОБСЄ, Росії. Росія навряд чи на це погодиться. По-друге, для перенесення майданчика потрібна згода самої Білорусі", - сказав він.

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Снєгирьов висловив побоювання, що для нормального функціонування переговорного майданчика необхідно буде легітимізувати представників ОРДЛО, скасувавши санкції проти них.

"І головне - якщо ми говоримо про перенесення майданчика в одну з країн Європи, то не варто забувати, що частина представників так званих" Л/ДНР" перебувають під санкціями. Можливість перенесення майданчика в Європу може розглядатися як можливість легітимізації "Л/ДНР". Якщо пішли цим шляхом, то це дуже небезпечний шлях. Тому що якщо зараз постане питання про перенесення, наприклад до Відня, то тоді доведеться скасувати персональні санкції проти окремих представників квазіутворень. Тоді виникає досить небезпечний для України юридичний прецедент", - сказав Снєгирьов.

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Нагадаємо, раніше на засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу члени делегації Росії покликали представницю ОРДЛО Майю Пирогову, після чого члени української делегації покинули засідання. За словами члена української делегації в ТКГ Сергія Гармаша, нова модератор від ОБСЄ Сільвія Берман не зовсім увійшла в курс справи, і Росія, скориставшись ситуацією, підключила до переговорів Пирогову. "Ми, як попереджали неодноразово, і сьогодні теж попереджали пані Сільвію Берман, вийшли з-за столу переговорів, з кімнати переговорів, тому що ми не будемо сидіти за одним столом з людиною, засудженою за тероризм", - сказав Гармаш.

Представники української делегації в ТКГ неодноразово заявляли, що вважають "переговорників" від ОРДЛО маріонетками Росії і не вважають повноцінними учасниками переговорів, тоді як Росія наполягає на їх легітимізації, таким чином намагаючись офіційно виключити свою участь у війні проти України.