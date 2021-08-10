Ексглава СБУ про заяви Лукашенка на адресу України: це дуже загрозливі речі На думку Ігоря Смешка, білорусів готують до можливого військового вирішення "українського питання"

20:18, Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуваченнями та погрозами на адресу України готує своє населення до можливої ескалації конфлікту.

Таку думку висловив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" колишній глава Служби безпеки України Ігор Смешко, коментуючи резонансну пресконференцію Лукашенка.

"З воєнної точки зору це підготовка в першу чергу своєї країни та громадян до можливої ескалації, зокрема до можливого військового вирішення "українського питання". Не забувайте, що ситуація з Білоруссю драматично змінилася останнім часом - після виборів у цій країні не на користь наших національних інтересів. Білорусь має військово-політичний союз з Росією, фактично її військова машина інтегрована в військову машину РФ", - сказав Смешко.

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Він нагадав, що ще рік тому Лукашенко в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону сказав, що через територію Білорусі ніколи не буде загрози для України. Зараз, за його словами, "драматично ситуація змінюється".

"Це дуже загрозливі речі. Вони, як правило, проводяться у своїх країнах диктаторами для того, щоб створити образ ворога і послати меседжі в країну, яка може бути об'єктом, зокрема агресії – що ми сильні, ми вмотивовані; ви у всьому винуваті, від вас до нас завозиться зброя, ви експортуєте кольорові революції. Фактично це єдина риторика Кремля і Білорусі. До того Білорусь витримувала певний нейтралітет", - пояснив ексглава СБУ.

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Нагадаємо, що Олександр Лукашенко на пресконференції звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків, які надалі перекидаються на територію Білорусі. Він висловив упевненість, що зброя на територію Білорусі "потрапляє переважно з України".

"Я як з сином з ним розмовляв: "Володю, треба це, треба те". Він все це сприймав, що з ним сталося? Гаразд, ти побіг за Заходом, ти їх підтримав. Ти плюнув на все. Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України й закидаєш зброю до нас, сюди?", - заявив Лукашенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Також самопроголошений президент заявив, що непричетний до загибелі в Києві білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним. "Всіх же не перевішаєш, це дурість. Навіщо в Україні роздмухувати це все?" - сказав Лукашенко.

Також він заявив, що міг би разом з президентом РФ Володимиром Путіним поставити Україну "на коліна".