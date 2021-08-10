Білорусь свідомо зіштовхують з Україною - політолог про пресконференцію Лукашенка Лукашенко діє в інтересах Путіна, зазначив експерт

21:13, Сьогодні

Росія свідомо провокує загострення конфлікту між Україною і Білоруссю, щоб відвернути від себе увагу.

Таку думку висловив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" політолог Володимир Фесенко, коментуючи пресконференцію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зі звинуваченнями на адресу України.

"Для Лукашенка це елемент гри з Путіним – це, по-перше. По-друге, потрібен образ ворога. Зараз цим ворогом можуть бути Захід і Україна. Україна – найближчий сусід, вона вигідна Лукашенку саме для гри у ворога, тому що це і прояв лояльності до Путіна, і водночас пояснення для білорусів, у чому проблема, звідки йдуть нібито ризики та загрози для Білорусі", - пояснив експерт.

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За словами Фесенка, це "традиційна тактика, достатньо популярна політтехнологія, яка просто використовується на державному рівні".

"Образ ворога – це універсальна політтехнологічна стратегія. А використання української теми – так, це вже копіювання тієї самої Росії. І є припущення, що в цьому випадку Росія свідомо цілеспрямовано провокує загострення конфлікту між Білоруссю та Україною. Це в інтересах Росії, вони таким чином відвертають увагу від себе, перемикають увагу на Лукашенка та Україну. І разом з тим фактично заганяють Лукашенка в глухий кут. Вони грають на його параної, бо Лукашенко боїться зовнішнього ворога. Ну а для Росії це вигідно, тому що це відволікання уваги від самої Росії плюс Лукашенко все більше й більше потрапляє в російську пастку", - зазначив політолог.

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Нагадаємо, що Олександр Лукашенко на пресконференції звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків, які надалі перекидаються на територію Білорусі. Він висловив упевненість, що зброя на територію Білорусі "потрапляє переважно з України".

"Я як з сином з ним розмовляв: "Володю, треба це, треба те". Він все це сприймав, що з ним сталося? Гаразд, ти побіг за Заходом, ти їх підтримав. Ти плюнув на все. Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України й закидаєш зброю до нас, сюди?", - заявив Лукашенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Також самопроголошений президент заявив, що непричетний до загибелі в Києві білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним. "Всіх же не перевішаєш, це дурість. Навіщо в Україні роздмухувати це все?" - сказав Лукашенко.

Також він заявив, що міг би разом з президентом РФ Володимиром Путіним поставити Україну "на коліна".