"ХАРД з Влащенко": гість студії - Олексій Арестович Головні теми ефіру - переговори щодо Донбасу та можливе загострення на фронті

11:07, Сьогодні

На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!

З гостем програми - спікером української делегації в ТКГ і радником глави Офісу президента Олексієм Арестовичем - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:

Чи має відношення конфлікт з Росією до вбивства українців у колонії ОРДЛО?

Коли та куди перенесуть засідання ТКГ з Мінська?

Які сценарії загострень на Донбасі та чи готові українські війська?

Включення: Євген Мураєв.

Дивіться 11 серпня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".