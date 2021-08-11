"ХАРД з Влащенко": гість студії - Олексій Арестович

Головні теми ефіру - переговори щодо Донбасу та можливе загострення на фронті

Артем
Калінін

На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!

З гостем програми - спікером української делегації в ТКГ і радником глави Офісу президента Олексієм Арестовичем - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:

Включення: Євген Мураєв.

Дивіться 11 серпня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".

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