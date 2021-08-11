"ХАРД з Влащенко": гість студії - Олексій Арестович
Головні теми ефіру - переговори щодо Донбасу та можливе загострення на фронті
На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!
З гостем програми - спікером української делегації в ТКГ і радником глави Офісу президента Олексієм Арестовичем - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:
- Чи має відношення конфлікт з Росією до вбивства українців у колонії ОРДЛО?
- Коли та куди перенесуть засідання ТКГ з Мінська?
- Які сценарії загострень на Донбасі та чи готові українські війська?
Включення: Євген Мураєв.
Дивіться 11 серпня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".