Візит Меркель до Києва - ексміністр спрогнозував, про що говоритимуть із Зеленським На думку Костянтина Грищенка, Україна має наполягати на зміні позиції Німеччини щодо надання Україні допомоги у сфері безпеки

15:11, Сьогодні

Під час візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель Україна може вимагати від німецької сторони "більш специфічних" компенсаторів за функціонування газопроводу "Північний потік-2", а також надання допомоги, що стосується безпеки. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав ексміністр закордонних справ Костянтин Грищенко.

"Такого роду зустрічі спрямовані на досягнення зрозумілого результату. В цьому випадку жодна тема не буде новою. Це будуть питання не тільки "Північного потоку", компенсаторів, це також позиція Німеччини, як її розуміє канцлер, в майбутньому щодо мирного врегулювання, на що готова піти Україна в цьому сенсі. Думаю, знову згадають "формулу Штайнмаєра", - сказав ексміністр.

Грищенко зазначив, що Україна може отримати "більш специфічні" компенсатори за те, що буде введений в експлуатацію "Північний потік-2".

"І про компенсатори - тут можна наполягати на чомусь більш специфічному, але воно також має бути й реалістичним. Параметри того, що можна отримати, вже обговорювалися у Вашингтоні. Я не думаю, що під час цього візиту Меркель можна буде дуже далеко відійти від того, що було там погоджено - між президентом США і канцлером. Але можна наполягати на більшій специфіці в рамках того, що вже обговорювалося і в Вашингтоні, і під час нашого візиту в Берлін. Можливо, Меркель привезе більш розширений варіант того, що ми можемо отримати зрештою, оскільки йдеться не тільки про Україну - ситуація не задовольняє і Польщу, це питання про альтернативні постачання не з Росії", - сказав Грищенко.

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Також дипломат вважає, що Україні потрібно наполягати на тому, щоб Німеччина змінила свою позицію щодо надання Україні безпекової допомоги.

"Зустріч не буде обмежуватися тільки питаннями "Північного потоку". Потрібно визначитися, що ми отримаємо від Німеччини у сфері безпеки. Німці не хочуть з принципових міркувань надавати зброю, але є багато того, що не є летальним і навіть складно назвати зброєю. Скажімо, допомога в розмінуванні. Потрібно вимагати, щоб німецька сторона зрушила з цієї позиції, коли взагалі нічого не дається Україні у сфері безпеки", - сказав Грищенко.

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Раніше віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі "Україна 24" розповіла, яку компенсацію Захід повинен дати Україні через запуск "Північного потоку-2".

Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Планується обговорити безпеку, двосторонні відносини та інші актуальні питання, повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.

Дипломат Богдан Нагайло вважає, що Меркель їде не для того, щоб сподобатися українцям. "Думаю, вона їде не для того, щоб сподобатися українцям, а для того, щоб застрахувати себе перед візитом Зеленського до Вашингтона. Bloomberg декілька днів тому оприлюднив інформацію від високопоставлених берлінських дипломатів, що нібито вони перехитрили Вашингтон, що Берлін не має наміру зупиняти тиск Москви на Україну через "Північний потік-2", а Байден повірив, що німці тримають слово", - сказав він.