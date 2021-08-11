У ТКГ розповіли про обмін полоненими: Росія погоджується лише у двох випадках Росію не хвилює міжнародне гуманітарне право, зазначила Тетяна Іванова

17:01, Сьогодні

Росія на переговорах щодо Донбасу продовжує блокувати питання обміну полоненими, Кремль погоджується на обмін лише у двох випадках.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" членкиня української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова.

"Хочу зауважити, що мої спостереження і мій аналіз всіх попередніх обмінів свідчить про те, що ці обміни відбувалися тільки у двох випадках - або якщо було вигідно, наприклад, забрати свідків, які в нас є, на нашій території… Або якщо Російська Федерація не хоче зазнавати якихось втрат. Це можуть бути різні втрати - економічні, політичні або іміджеві. Тільки у двох випадках РФ йде на такий обмін", - сказала вона.

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За словами Іванової, якщо таких випадків не сталося, то Російська Федерація "навіть і гадки не має про те, що потрібно виконувати міжнародне гуманітарне право, що це гуманітарна місія, тому такі обміни вона блокує".

Раніше Тетяна Іванова в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила, що загальна кількість (утримуваних Росією осіб) може становити 260-270 осіб, однак у цій цифрі є люди, щодо яких не встановлено їх місцеперебування.

Координатор групи зі звільнення військовополонених "Патріот" Олег Котенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, які додаткові умови висуває Росія для обміну полоненими.

"Найголовніше - це політичне питання, проведення виборів до того моменту, коли будуть виведені російські війська з окупованих територій. Це найголовніше питання. Друге питання перекинулося на Крим, тому що в них є проблематика з водою. Вони хочуть до Мінського процесу додати це питання для того, щоб можна було отримати воду в Крим через наші канали. А вони нам віддадуть наших заручників", - сказав він.

16 квітня 2020 року Україна в результаті обміну з ОРДЛО повернула 20 своїх громадян. З того часу процес обміну полоненими на Донбасі заморожений.