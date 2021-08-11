"Забагато емоцій": Арестович про заяви Лукашенка на адресу України Арестович нагадав, що Лукашенко не визнав Крим російським і продовжує торгувати з Україною

19:57, Вчора

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у своїх заявах на адресу України продемонстрував "забагато емоцій", але не варто думати, що він остаточно став на бік президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, коментуючи пресконференцію Лукашенка.

"Які дії можуть бути? Підуть у страшний наступ – вірогідність дуже мала. Тому що США, як і колективний Захід, попередили Путіна щодо ціни широкомасштабного вторгнення. Окремі провокації, маневри біля кордонів… По-перше, там не так легко маневрувати, тому що це лісиста зона, по-друге, це просто зіштовхне Лукашенка остаточно на бік Путіна, далі лише визнання Криму", - сказав він.

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На запитання, чи Лукашенко на боці Путіна, Арестович відповів:

"Ні, він маневрує, Крим він не визнав, він торгує з Україною, пообіцяв нас поставити на коліна, а потім сказав: ну, взагалі 6 млрд товарообіг, тому не будемо гарячкувати. Якщо йдеться про конкретну пресконференцію, то забагато емоцій. Якщо йдеться про геополітичну перспективу – поки він тримає це, йому вигідніше як розумній людині перебувати зараз у стані, коли залишається простір для маневру. Зокрема Україна для нього може бути допоміжною в перемовинах з ЄС. А маневр йому потрібен, щоб не бути остаточно поглиненим Путіним".

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Нагадаємо, що Олександр Лукашенко на пресконференції звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків, які надалі перекидаються на територію Білорусі. Він висловив упевненість, що зброя на територію Білорусі "потрапляє переважно з України".

"Я як з сином з ним розмовляв: "Володю, треба це, треба те". Він все це сприймав, що з ним сталося? Гаразд, ти побіг за Заходом, ти їх підтримав. Ти плюнув на все. Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України й закидаєш зброю до нас, сюди?", - заявив Лукашенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Також самопроголошений президент заявив, що непричетний до загибелі в Києві білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним. "Всіх же не перевішаєш, це дурість. Навіщо в Україні роздмухувати це все?" - сказав Лукашенко.

Також він заявив, що міг би разом з президентом РФ Володимиром Путіним поставити Україну "на коліна".