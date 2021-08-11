Арестович про ядерну зброю Росії в Криму: думаю, вони вже все туди притягли Радник української делегації в ТКГ пояснив, про яку зброю може йти мова

20:23, Вчора

В анексованому Криму на озброєнні російської армії вже кілька років може перебувати ядерна зброя.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, коментуючи слова віцепрем'єра Олексія Резнікова про те, що Росія готова розгортати ядерну зброю в Криму.

"Я не знаю, звідки інформація у Резнікова, але він як віце-прем'єр отримує інформацію від спецслужб, це напевно. Що стосується ядерної зброї в Криму, я взагалі не впевнений, що її там давно немає. Те, що представники 12 головного управління Генштабу (Росії - ред.), які відповідають за збереження і експлуатацію ядерної зброї, там виринали – це було ще в 2015 році. Те, що на озброєнні знаходиться тактична ядерна зброя у Чорноморського флоту і підрозділів, які там знаходяться. Не виключаю, що вона там давно є", - заявив він.

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За словами Арестовича, мова тут про те, яка ядерна зброя:

"Якщо це тактичний ранець у спецназу – то це одне. Якщо це бомба на Су-24 чи Су-25, ядерний боєзапас у артилерії, ядерні торпеди на кораблях… Трохи знаючи росіян, я думаю, що вони в 2015 році уже все туди притягли, що їм було потрібно. Якщо мова іде про ядерну зброю стратегічного призначення – це зовсім інше".

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Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час візиту до США висловив занепокоєння щодо російської ядерної зброї.

"Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани", - заявив Резніков, якого цитує прес-служба Мінреінтеграції.

Віцепрем'єр додав, що важливим є розширення безпекового пакету для України.

"У першу чергу – за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - заявив Резніков.