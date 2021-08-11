Арестович про візит Меркель до України: це Єрмак домовився Сторони, зокрема, обговорять компенсації Україні за запуск газопроводу "Північний потік-2"

21:02, Вчора

Візит до України канцлера Німеччини Ангели Меркель став можливим завдяки її домовленості з главою Офіса президента Андрієм Єрмаком.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Інформація про візит Меркель з'явилася, коли Єрмак з Кулебою були в США. Я бачу візит Меркель як наслідок прямих перемовин у США. Цей візит був домовленим. Я знаю, що це Єрмак домовився. Це трикутник – США, Німеччина і Україна, які вирішують питання "Північного потоку-2", - сказав він.

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За словами радника глави ОП, на переговорах мова буде йти про "висоту компенсаційного бар'єру" для України.

"Частину будуть надавати США, частину – Німеччина. Думаю, там будуть обговорюватися технічні нюанси того, що відбувається", - пояснив Арестович.

На запитання, які заходи будуть обговорюватися, він відповів:

"Напевно, це буде оборонна сфера, оборонна допомога, це буде енергетична сфера, тобто пропозиції в енергетичному секторі, буде політична і суто в фінансовому вимірі – але це все піде як енергетичний пакет для України, тобто забезпечення, зелена енергетика".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Планується обговорити безпеку, двосторонні відносини та інші актуальні питання, повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США і Німеччина зазначили, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Крім того, Німеччина продовжить просувати двосторонні енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон розповів, яка єдина гарантія щодо транзиту газу може задовольнити Україну. "Новий контракт на транспортування газу на 10-15 років в обсягах не менше ніж є зараз. Всі інші гарантії, я вважаю, не забезпечують нам наповнення бюджету й отримання достатнього тарифного доходу для компанії", - зазначив він.