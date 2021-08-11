Візит до США Єрмака і Кулеби виявився вдалішим, ніж очікували – Арестович Штати демонструють стійку підтримку України

21:36, Вчора

Візит до США глави Офісу президента Андрія Єрмака і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби виявився більш вдалим, ніж очікувала українська сторона.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"З нами ніхто не розмовляє вимогами. Взагалі в США була дуже сприятлива атмосфера. Я можу сказати, що я безпосередньо переписувався з Єрмаком під час його візиту в США. Візит набагато більш вдалий, ніж ми очікували. Тобто США демонструють сталу і сильну підтримку України", - зазначив Арестович.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели низку зустрічей з американськими високопосадовцями, де узгодили деталі візиту Володимира Зеленського до США.

Ключовими були зустрічі Кулеби та Єрмака з радником Джо Байдена з національної безпеки Джейкобом Саліваном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 30 серпня.

Голова МЗС Дмитро Кулеба розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" про результати спільної з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком поїздки до США.

"Під час цього візиту ми проговорювали змістовні, до речі, результати, з якими два президенти вийдуть після зустрічі. Тому що будь-який результат потрібно готувати. Буде три блоки питань. Перший – це політичний. У нас зі США з 2008 року діє стратегічне партнерство. Але, безумовно, за цей час все змінилося. І це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Другий – безпека. Безумовно, протидія російському агресору, питання Донбасу, Криму, куди і як будемо рухатися. Ми обговорювали декілька дуже конкретних ідей, наразі не можу ними поділитися. Третій – економіка. Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці", - сказав він.