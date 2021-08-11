Арестович висловився про скандал з Магучіх на Олімпіаді: її ніхто не буде карати Українка вчинила за спортивними традиціями, вважає Арестович

22:46, Вчора

Українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка на Олімпіаді сфотографувалася в обнімку з росіянкою, зробила це на емоціях, тому її не варто засуджувати.

Таку думку висловив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Ми бачимо, що наша спортсменка вчинила за спортивними традиціями, тому що вони вбиті в спортсменів з дитинства на рівні рефлексів. Взагалі програмою МОК передбачено фотографування тих, хто переміг, правда, на п'єдесталі, але тим не менше. Я не засуджую, тому що розумію, як це відбулося. Вона просто сфотографувалася на емоціях. До речі, вона з цією росіянкою змагається декілька чемпіонатів поспіль. Тобто у них там старе дружбозмагання. Я думаю, що просто на хвилі емоцій, вигравши медаль, вона сфотографувалася, не дуже розмірковуючи про якусь інформаційно-психологічну операцію, яку можуть російські спецслужби провести", - сказав він.

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Арестович зазначив, що спецслужби РФ "одразу почали цю операцію, використавши вірність спортивним традиціям як привід для власної пропаганди".

"Я б на рівні Олімпійського комітету України просто заявив протест МОК, сказавши, що українські спортсмени не фотографуються з російськими. Так ізраїльські роблять – якщо Ізраїль і Іран, то вони не фотографуються… Її ніхто не буде карати, з нею, скоріше за все поговорять (в Міноборони – ред.), як це було. По-друге, спитають, яка її власна оцінка цього", - заявив позаштатний радник глави ОП.

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Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виграла бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо, опинилася в центрі скандалу через фотографії в обнімку з російською спортсменкою Марією Ласіцкене.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр нагадала, що Магучіх є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Заступниця міністра пообіцяла провести бесіду зі спортсменкою після її повернення з Токіо.

"Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність. Вірне слідування спортивним традиціям, приміром - фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає", - заявила вона.

При цьому Маляр закликала "припинити цькування Ярослави, поки ми не почуємо її власне пояснення".