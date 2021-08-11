В Україні треба законодавчо розділити поняття "російський" і "руський" – Арестович Радник глави ОП також виступив проти мовного закону в нинішній інтерпретації

23:14, Вчора

В Україні розмежувати поняття "російський" і "руський" на законодавчому рівні.

Таку думку висловив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Я вважаю, що ми маємо розрізнити на законодавчому рівні поняття "російський" і "руський", сказати, що "руська культура", "руська мова" кодифікована в Україні. До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова – так само як і українська", - заявив він.

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Радник глави ОП підкреслив, що є противником мовного закону в нинішній інтерпретації.

Коментуючи слова мовного омбудсмена Тараса Креміня, що ті, кому не подобається мовний закон, можуть збирати свої речі, Арестович зазначив:

"Я думаю, що він це сказав в емоційному запалі. Все-таки не він вирішує, куди їдуть громадяни України, кому збирати речі. Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, решті – свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією".

Нагадаємо, лікар Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив обурення тим, що в Україні існує мовний омбудсмен, який "рахує відсотки сказаних слів".

"Я клянусь, якби мені сказали 30 років тому, що я житиму в країні, де буде мовний омбудсмен, я б поїхав і вивіз би всю свою сім'ю. Але ми всі мовчимо", - сказав Комаровський.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь в ефірі телеканалу "Україна 24" прокоментував заяву Євгена Комаровського.

"Коли я абсолютно випадково дізнаюся про те, що хтось починає говорити про те, що він би виїхав з країни 30 років тому, якби дізнався, що буде уповноважений із захисту державної мови, на порожньому місці... Я тоді не можу зрозуміти, про що можна говорити на цю тему, коли є Конституція, є закон, є рішення Конституційного суду, є публічно затверджений уповноважений з захисту державної мови. Про що можна говорити? Уповноважений виконує конституційну норму, Конституція наділила державу повноваженнями захищати громадян України і створювати кращі можливості для своєї реалізації. Тому будь-які коментарі на цю тему не мають жодної перспективи", - заявив він.