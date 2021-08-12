Лукашенко поки не дасть використати Білорусь для війни проти України – Арестович "Від того, як ми грамотно будуємо відносини з Лукашенком і білоруським народом, залежить рівень загрози", - сказав радник в ТКГ

10:35, Сьогодні

На сьогодні принципова позиція Олександра Лукашенка в тому, що територія Білорусі поки не буде використана проти України з військової точки зору.

Про це в ефірі програми «Ток-шоу №1» на телеканалі «Україна 24» заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

«Перше, інтереси білорусько-українських відносин надійно захищені економічно. Просто немає куди діватись. Лукашенко сказав, що жодних санкцій проти України він вводити не буде. Друге, чому ми вводимо санкції? Ці санкції не мають переважно економічного характеру. Вони мінімальні. Вони показують, що певна політика стосовно країни або прав людини, до міжнародного права матиме певні наслідки. Порушуєш – маєш наслідки», - зазначив радник ТКГ.

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«Третє, найбільшу загрозу становить військова загроза з боку Росії з території Білорусі, це окрема загроза. І від того, як ми грамотно будуємо відносини з фактичним керівником Білорусі та з білоруським народом, залежить рівень загрози. Я впевнений, що ми впораємося, і військова загроза з білоруської території не набуде рівня, коли різко погіршується стратегічне становище України. Я бачу загрозу, але думаю, що поки принципова позиція Лукашенка в тому, що територія Білорусі поки не буде використана проти України з військової точки зору. Але загроза є, ми маємо відповідне планування, і реагувати маємо відповідно», – додав Арестович.

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На пресконференції 9 серпня Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків, яких потім переправляють до Білорусі. Він також зазначив, що разом з президентом Росії Володимиром Путіним міг би поставити Україну "на коліна".

В ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко загнав себе в пастку і потрапив у повну залежність від президента Росії Володимира Путіна:

"Я вважаю Білорусь дружньою країною. У мене дуже велика симпатія до білорусів. А от стосовно Лукашенка – він уже наробив і наговорив, він звичайний диктатор. Лукашенко до певного моменту намагався втримати певну самостійність. І я був проти того, щоб заганяти Лукашенка в глухий кут. А тепер Лукашенко сам загнав себе. Спочатку він перетворюється на повітряного пірата, і це бачить весь світ. А тепер він ганяв літаки з Іраку, і потоком людей на кордон з Литвою. Ну якщо ти вже диктатор, не опускайся до таких дріб'язкових речей. Руку йому подавати більше ніхто не буде. Тепер він не самостійний. Захід не штовхає Лукашенка до Путіна? Вже все, до побачення, він у Путіна".