Аброськін прокоментував своє можливе призначення головою Нацполіції Аброськін зазначив, що інформацію про своє можливе призначення чув виключно на каналі "Україна 24"

12:58, Сьогодні

Ректор Одеського державного університету внутрішніх справ В'ячеслав Аброськін в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" прокоментував своє можливе призначення на посаду глави Нацполіції.

"Я не маю відношення до таких розмов, такі пропозиції не надходили. Я перебуваю у відпустці, тому дуже приємно з вами спілкуватися. Поліцію сьогодні очолює Ігор Клименко. Тому краще йому ставити запитання. Взагалі не потрібно обговорювати ці питання призначень. Є міністр, який визначає, хто буде керівником поліції - чи залишиться Клименко, чи інша людина - і надасть пропозицію Кабінету міністрів", - сказав Аброськін.

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Він зазначив, що інформацію про своє можливе призначення чув виключно на каналі "Україна 24".

"Я хочу сказати, що завдяки вам, майже четверту добу від вас дізнаюся, що моє ім'я звучить як майбутнього очільника Нацполіції, чую я це тільки з вашого каналу", - сказав Аброськін.

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Нагадаємо, що Нацполіцію зараз очолює Ігор Клименко. Як передає "Дзеркало тижня", Аброськін є найімовірнішою кандидатурою на місце глави Нацполіції. Видання називає Аброськіна "близьким другом Клименка".

В'ячеславу Аброськіну 48 років, народився в Севастополі. У 2002 році закінчив Національну академію внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, генерал II рангу. З 2015 по 2017 очолював Головне управління Нацполіції в Донецькій області, з 2017 по вересень 2019 - перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції. З жовтня 2019 року - ректор Одеського державного університету внутрішніх справ.