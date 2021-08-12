"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів

13:46, Сьогодні

У четвер, 12 серпня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.

Гості:

Данило Гетманцев, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Дмитро Співак, керівник платформи "Національна стратегія розвитку"

Володимир Омелян, член центральної ради партії "Європейська солідарність"

Василь Мокан, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Михайло Добкін, політик

Ірина Верещук, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Артур Герасимов, співголова фракції "Європейська солідарність"

Андрій Ніколаєнко, народний депутат, фракція "Батьківщина"

Олександр Качура, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Максим Жорін, керівник центрального штабу "Національного корпусу"

Сергій Шахов, голова партії "Наш край"

Денис Ярославський, експерт з правових питань

Включення:

Жан Беленюк, олімпійський чемпіон, народний депутат від "Слуги народу"

Олексій Арестович, радник голови Офісу президента

Теми:

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