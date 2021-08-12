"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко
Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів
У четвер, 12 серпня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.
Гості:
- Данило Гетманцев, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Дмитро Співак, керівник платформи "Національна стратегія розвитку"
- Володимир Омелян, член центральної ради партії "Європейська солідарність"
- Василь Мокан, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Михайло Добкін, політик
- Ірина Верещук, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Артур Герасимов, співголова фракції "Європейська солідарність"
- Андрій Ніколаєнко, народний депутат, фракція "Батьківщина"
- Олександр Качура, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Максим Жорін, керівник центрального штабу "Національного корпусу"
- Сергій Шахов, голова партії "Наш край"
- Денис Ярославський, експерт з правових питань
Включення:
- Жан Беленюк, олімпійський чемпіон, народний депутат від "Слуги народу"
- Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
Теми:
- Заяви від сусідів. Чому Лукашенко заговорив про захоплення України і як відреагує українська влада?
- Скандальна Олімпіада. Чому медалісти потрапили в опалу?
- СБУ проти Нацкорпусу. Яку відповідь готує вулиця і хто може очолити протест вже восени?
Не пропустіть - 12 серпня о 21:00 "Народ проти".