"Будете з Путіним відповідати в Гаазі, як Мілошевич": Гончаренко висміяв заяву Шойгу Міністр оборони Росії побоюється повторення в Росії югославського і лівійського сценаріїв

16:15, Сьогодні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу висловився, що в Росії може повторитися югославський сценарій, а також про те, що пишається знайомством з сербськими діячами, засудженими Гаазьким трибуналом. Нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко висміяв цю заяву на своєму Telegram-каналі.

"Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що найстрашнішою для Росії є не зовнішня, а "внутрішня загроза", пов'язана зі спробами розкласти суспільство зсередини, і якщо їй не протистояти, в країні може повторитися сценарій Лівії та Югославії. Також він заявив, що йому "пощастило" працювати разом зі Слободаном Мілошевичем, а також Радованом Караджичем і Ратко Младичем, яких пізніше визнали винними в геноциді Гаазьким трибуналом", - написав Гончаренко.

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Нардеп пригрозив міністру оборони Росії, що він разом з Володимиром Путіним сидітиме на лаві підсудних у Гаазі, там само, де сидів Мілошевич.

"Шойгу, не хвилюйся, ми вам щурячі стежки в умовну Аргентину перекриємо, і будете разом з Путіним і всією камарильєю відповідати в Гаазі, на тому самому місці, де сидів Мілошевич", - написав Гончаренко.

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Як передає LIGA.net, Шойгу висловив жаль з приводу того, що Югославія розпалась. "На жаль, я був свідком багатьох таких речей, починаючи від тієї ж самої Сербії, або колишньої Югославії", - сказав міністр оборони РФ.

Слободан Мілошевич, генерал Ратко Младич і Радован Караджич - сербські державні та політичні діячі, центральні фігури в кривавих збройних конфліктах, які супроводжували розпад Югославії. Всі вони були визнані Гаазьким трибуналом винними в геноциді. Мілошевич помер у 2006 році у в'язниці від інфаркту міокарда.